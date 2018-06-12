宋楚瑜臉書發文：從頭參與AIT和ICRT誕生

2018年06月12日 17:18 中時 季節

美國在台協會(American Institute in Taiwan, AIT)內湖新館於12日舉辦落成典禮，親民黨主席宋楚瑜表示，自己從頭參與AIT和台北國際社區廣播電台(International Community Radio Taipei, ICRT)的誕生。

宋楚瑜參加了12日的典禮，並且在臉書發文談這段往事。他表示1979年2月15日，自己以新聞局局長兼政府發言人的身分，正式代表政府宣布同意AIT成立，以使我方與美國的關係持續不變

宋楚瑜接著指出，與AIT一樣進入不惑之年，還有 ICRT。他代表政府宣布AIT成立後，ICRT也在1979年4月16日午夜正式開播。

宋楚瑜表示，ICRT的前身是駐台美軍廣播電台（Armed Forces Network Taiwan, AFNT），這不只提供駐台美軍、美僑及眷屬即時的新聞報導及氣象，也是所有其他外僑取得台灣及國際資訊的重要管道及美國各類音樂的媒介。AFNT在美國跟我方斷交後，本也準備撤出台灣，立刻引起駐台外僑的關切，宋楚瑜得知後，他剛好也接任了新聞局局長職務，就向總統蔣經國及行政院院長孫運璿反映，獲得授權後，即妥善處理電台移轉相關事宜，以維持其效益並提供必要的協助。

宋楚瑜跟美僑商會(American Chamber of Commerce)會長羅勃‧派克（Robert P. Parker）洽商籌組成立一個民間團體，讓美僑以及台灣的工商企業領袖都可以參與其中，接替AFNT業務與設備轉移，並成立新的ICRT；宋楚瑜也跟各方協調，保留美方原本的基地發射台、廣播機器與設備。

此外將AFNT轉手給台灣的過程中，我方政府沒有多花錢。當時美國政府同意電台由宋楚瑜出面接手；結果，移轉金只有象徵性的收了我方1塊錢美金。後來為了幫助電台營運發展，新聞局在宋楚瑜的批示下，前後二次共撥了一千萬元台幣的補助款，作為該電台財團法人的成立基金和協助電台初期正常經營與發展。

(中時 )