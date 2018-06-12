毒蚊密度異常高 日本腦炎單周7例

疾管署疫情中心科長陳秋美指出，今年以來已經累積12例日本腦炎確診。（陳志祥 攝）

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台灣的日本腦炎疫情提早1個月報到，上周台灣中、南部一口氣新增7例日本腦炎確定病例，創下近幾年單周最多，今年已經累計12例日本腦炎，追平2012年同期的紀錄、也是6年來同期新高。

今年截至目前共有12例日本腦炎確定病例，分別為高雄市6例、嘉義縣2例、屏東縣、台南市、彰化縣及台中市各1例，明顯高於去年同期的7例。2013至2017年全國確定病例數分別為16、18、30、23與25例，在各縣市出現散發病例，以40歲以上成人較多。

上周新增7例個案的年齡介於17至70歲，發病日介於5月19日至6月5日，發病期間出現發燒、頭痛或意識障礙等症狀，由於17歲感染個案較少見，疾管署副署長羅一鈞表示，個案並未完整施打疫苗，還好打過3劑所以發病較輕、人已出院。

目前仍有3名個案住加護病房治療、2名個案病情穩定移往一般病房治療，另有2名個案已經出院，這些個案的同住家人及接觸者皆無不適症狀，經過調查發現，個案均在住家或工作地附近有豬舍、鴿舍、水稻田或溝渠等高風險環境。

去年國內日本腦炎確診病例為25人，今年的疫情呈現「猛爆型」，上周一口氣增加7例，創下近幾年單周最多病例！今年5月以來已經累積12例，今年開春以來雨量稀少，農作物產量暴增，沒想到日本腦炎確診病例也在增加。

羅一鈞說，今年的氣溫異於往常，日本腦炎通常在6月出現，今年提早1個月報到，而且根據衛生單捕獲蚊蟲的密度也提高了，民眾平時如需在豬舍、水稻田附近活動，應做好防蚊措施，並按時帶家中嬰幼兒接種日本腦炎疫苗。

(中時 )

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