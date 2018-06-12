工研院與新竹馬偕醫院推出「3D列印設計服務共創平臺」護你腕

2018年06月12日 17:23 中時 陳育賢

工研院12日與新竹馬偕醫院共同發表「3D列印設計服務共創平台」所開發的「滑鼠手」3D列印輔護具。（陳育賢攝）

工研院12日與新竹馬偕醫院共同發表「3D列印設計服務共創平台」所開發的「滑鼠手」3D列印輔護具。（陳育賢攝）

你常做家事而有「媽媽手」嗎？使用電腦滑鼠過度導致「滑鼠手」嗎？過去治療手部等發炎癥狀配帶的輔具不論製模時間長或配帶舒適度都待改進，而工研院與新竹馬偕醫院12日共同發表「3D列印設計服務共創平臺」，開發4項3D列印輔護具成果，希望讓大家一起排除「腕」難。

工研院昨天與新竹馬偕醫院醫療團隊共同宣布「3D列印設計服務共創平臺」成果，工業技術輔以醫療專業，開發完成腕隧道癥候群（滑鼠手）、媽媽手、踝足矯形器及幼兒上臂義肢等4項客製化3D列印輔護具。

工研院副院長張培仁表示，工業研究成果跨領域用在醫療上很具時代意義，「3D列印設計服務共創平臺」是匯聚院內跨領域專業團隊，此次是鎖定龐大的醫療輔護具市場需求，並與新竹馬偕醫院合作開發客製化輔護具。

工研院計畫副主任洪基彬指出，除了手部治療輔具外，踝足矯形器及以身障兒童為主的3D列印義肢，可隨著兒童生長更換，最重要的是費用減少許多。

此外，3D列印設計服務共創平臺更結合工研院的掃瞄、3D建模、結構及AM製程設計分析技術，透過雲端服務平臺可讓醫師遠端即時回饋意見，完成3D列印輔護具最佳化設計，即可列印出個人化輔護具。

新竹馬偕復健科主任陳建鵬說，過去治療滑鼠手、媽媽手，是建議使用輔護具固定手部，不過，現行以手工製作的輔護具需先以60度熱水軟化材料，再套在病人手部冷卻成形，相當耗時且配帶舒適度不佳，3D列印輔護具除了可減少製程時間、避免製作規格落差，精準貼合的設計也讓患者的復健過程更舒適便利。

工研院並將於21日至24日在臺北世貿1館的臺灣國際醫療展覽會展示此項技術。

(中時 )