「足球貴公子」出席公益活動 要把最好的留給下一代

國際足球明星陳昌源(左)與家扶星美好獎助學金受助學生劉智文(右)互贈禮物。(台灣三星提供)

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中時電子報
/綜合報導

「足球貴公子」陳昌源（Xaiver Chen）卸下球員身分後，日子依然忙碌，11日出席個人紀錄電影記者會，12日再亮相台灣三星電子公益活動「星美好獎助學金」，有女萬事足的他說，小孩是寶貴的資產，希望世界上所有最好的東西都能奉獻給孩子。

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陳昌源的女兒去年出生，新手老爸覺得一切都相當新鮮，也相當呵護女兒，他在個人紀錄電影記者會上說過，比利時籍的老婆在他2013到2015年效力中超球隊時，也來台灣短暫居住過，相當喜歡台灣，他不諱言未來會讓女兒學中文、了解台灣的文化。

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有了自己的骨肉，讓陳昌源也更希望給下一代孩子帶來更多回饋，他認為除了披上中華隊球衣之外，為寶島培養足球新星也是愛台灣的一種方式，在本週訪台之際應邀出席三星「星美好公益計畫」的「星人才」培育活動，與家扶基金會受助學生劉智文和其他喜愛足球的球迷進行互動交流。除了基本的傳接球及射門外，還進行了一場小型的2對2交流賽，加油聲此起彼落，相當熱鬧。

台灣三星電子邀請國際足球明星陳昌源(左)與球迷切磋同樂，現場大展精湛球技。(台灣三星提供)

陳昌源謙虛表示，很高興自己過去的努力獲得年輕朋友肯定並把他當成偶像，但足球一路走來十分艱辛，如果沒有長時間的練習及足夠的毅力是很難成功的。對於劉智文想和他一樣為台灣足壇盡一份力，他感到很感動，也祝福劉智文有一天可以美夢成真！

(中時電子報)

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