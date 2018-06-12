建置跨平台提高手機拾回率 吳義盛獲北市警金吾獎

台北市刑大偵查佐吳義盛榮獲金吾獎。〔警方提供〕

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台北市刑大偵一隊隊長詹木順獲選為今年金吾獎，詹木順的妻女〔左1、右1〕都到場慶賀。〔警方提供〕
台北市刑大毒緝中心副隊長詹秀娟〔左〕、小隊長陳柏青〔右〕榮獲今年北市警局金吾獎。〔謝明俊攝〕

台北市政府為表揚績優警察人員暨慰勉警察同仁平日工作辛勞，於6月12日下午14時，在市警局地下3樓大禮堂，舉行慶祝107年警察節暨第26屆金吾獎頒獎典禮活動，由市長蒞臨並頒獎表揚本屆「金吾獎」獲獎人及「模範警察」楷模。

今獲選模範警察人員，都是各項業務中表現最傑出的員警，例如刑事警察大隊偵查佐吳義盛負責辦理建置市府跨機關「拾得手機整合資訊平台」，有效提高民眾遺失手機認領率，並處理歸屬本市所有之拾得物總計2,221件，解繳市庫新臺幣234萬3,361元整，增加市政財源。

另外，大安分局組長劉誌雄規劃「民生西路調撥車道」，改善本市十大壅塞路段交通瓶頸，有效紓解壅塞車流；刑事警察大隊偵一隊隊長詹木順，先前在偵八隊隊長任內帶領導所屬，共查獲具殺傷力槍械22枝、子彈19顆、電信詐欺集團3件33人，有效淨化社會治安。市刑大毒緝中心副隊長詹秀娟及小隊長陳柏青，因破獲多項重大毒品案件，包括日前在新北市土城查獲近年最大安非他命工廠等，獲選這次金吾獎得主。

台北市長柯文哲為激勵員警工作士氣，昨日下午也特別親臨市警局禮堂，親自頒獎表揚本40位金吾獎得主及7位模範警察 。對獲獎員警表達恭賀之意，更希激發員警見賢思齊之效，發揮團隊精神，激勵員警工作士氣。

台北市政府為激勵警察局員警工作士氣，從民國82年開始舉辦「金吾獎」選拔工作績優員警，乃全國警察機關獨一創舉。今年市警局各單位推薦參加金吾獎遴選人數多達103人，而最後評選出40人得獎，因此能夠榮獲本項殊榮，實屬難得。

(中時 )

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