雲嘉南分署青年創客開發球型馬達　車子橫著走不是夢

2018年06月12日 17:33 中時 莊曜聰

在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的南方創客基地駐點的顏伯勳(左)、李尚融(右)，花了2年時間開發球型馬達，可以讓車子橫著走，也於日前奪下英特爾國際科展獎。（莊曜聰攝）

近年台灣掀起自造熱潮，加上3D列印等技術的演進，讓年輕人天馬行空的想法不再是做白日夢；從一部講述360度球形輪胎的概念影片得到啟發，18歲的顏伯勳和李尚融進駐勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的南方創客基地，花費2年時間，開發出球型馬達，拿下英特爾國際科展獎項，未來若能實際運用，車子就能像螃蟹一樣橫著走。

在科幻電影中，車子360度旋轉行駛自如，靠的就是圓球狀的輪胎，車輛行進前後左右方向不受限制，停車只要對準停車格就能橫移進入，不用練習路邊停車、倒車入庫，就算是「馬路三寶」開車也沒問題，這個夢想或許很快就能實現。

創客顏伯勳說，高一時他在網路上看到運用球形輪胎的概念車動畫片，深受吸引，想到現在的馬達都是線性或圓形運作，只能讓輪胎單軸轉動，所以決定設計球形馬達，他休學1年又自學相關理論，跟同學李尚融進駐南方創客基地，利用各種機械加工及數位自造設備不斷嘗試，終於做出成果。

上個月他們前往美國匹茲堡與全球菁英競賽，拿下英特爾國際科技展覽會(Intel ISEF)工程學科第二名，也取得保送國立大學資格，2人將繼續改良研究，除車輪外，也能應用在水下機器人、外太空機器人、機械手臂等領域。

勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋表示，實際動手做實現創意就是創客的精神，分署的南方創客基地提供設備、師資及場域，就能省下成本，幫助青年圓夢。

(中時 )