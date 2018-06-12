紅底鞋王「LOVE」鞋 黛妃和梅根王妃跨世代之愛

Chrsitian Louboutin發表秋冬新品，印有名牌名的碎牛皮碎片打造女鞋和女包，充滿普普風趣味。（Christian Louboutin提供）

友善列印
中時
Chrsitian Louboutin發表秋冬新品，男女鞋融入鉚釘、塑料和金屬等未來風元素。（Christian Louboutin提供）
Chrsitian Louboutin印有名牌名的碎牛皮碎片打造女包，充滿普普風趣味。（Christian Louboutin提供）
Chrsitian Louboutin今年秋冬新品融入拼貼、塗鴉等元素。充滿普普風的趣味。。（Christian Louboutin提供）
Chrsitian Louboutin於1992年獻給黛妃的LOVE系列高跟鞋，於今年秋冬推出平底鞋款。（Christian Louboutin提供）
Chrsitian Louboutin於1992年獻給黛妃的LOVE系列高跟鞋，於今年秋冬再推出新品。（Christian Louboutin提供）

「紅底鞋王」Christian Louboutin在台發表秋冬新品，以60年代的室內設計打造男女配件，如彩色塗鴉、異材質拼貼的普普風，以及PVC 塑料和金屬色調的太空未來感，詮釋普普藝術趣味的時尚風情。

其中「LOVE」系列配件，源自設計師Christian Louboutin在1992 年時，看到黛妃走訪泰姬瑪哈陵時面露愁容的照片，心生不忍，於是獻上一雙拼貼「LOVE」字樣的高跟鞋給黛妃。今年正值黛妃逝世二十年，加上日前嫁入英國皇室的梅根王妃也是品牌的忠實粉絲，Christian Louboutin特別複刻這只「LOVE」鞋的平底鞋款，並融入

彩繪塗鴉的歡樂元素，也有揮別悲情、迎接歡樂的意涵。

另一個「Loubi in Progress」系列，則是以PVC塑料包覆撕碎的牛皮紙，詮釋普普風趣味，設計師甚至還將品牌LOGO從中撕破，風格大膽前衛。至於向大術鮑伊致敬的「Space Oddity」，則是以PVC塑料和鉚釘元素詮釋太空未來風。

(中時 )

雲嘉南分署青年創客開發球型馬達… BOSS EYEWEAR宣布與HENRY CAVILL…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。