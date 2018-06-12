紅底鞋王「LOVE」鞋 黛妃和梅根王妃跨世代之愛

2018年06月12日 18:13 中時 陶福媛

Chrsitian Louboutin發表秋冬新品，男女鞋融入鉚釘、塑料和金屬等未來風元素。（Christian Louboutin提供）

Chrsitian Louboutin印有名牌名的碎牛皮碎片打造女包，充滿普普風趣味。（Christian Louboutin提供）

Chrsitian Louboutin今年秋冬新品融入拼貼、塗鴉等元素。充滿普普風的趣味。。（Christian Louboutin提供）

Chrsitian Louboutin於1992年獻給黛妃的LOVE系列高跟鞋，於今年秋冬推出平底鞋款。（Christian Louboutin提供）

Chrsitian Louboutin於1992年獻給黛妃的LOVE系列高跟鞋，於今年秋冬再推出新品。（Christian Louboutin提供）

「紅底鞋王」Christian Louboutin在台發表秋冬新品，以60年代的室內設計打造男女配件，如彩色塗鴉、異材質拼貼的普普風，以及PVC 塑料和金屬色調的太空未來感，詮釋普普藝術趣味的時尚風情。

其中「LOVE」系列配件，源自設計師Christian Louboutin在1992 年時，看到黛妃走訪泰姬瑪哈陵時面露愁容的照片，心生不忍，於是獻上一雙拼貼「LOVE」字樣的高跟鞋給黛妃。今年正值黛妃逝世二十年，加上日前嫁入英國皇室的梅根王妃也是品牌的忠實粉絲，Christian Louboutin特別複刻這只「LOVE」鞋的平底鞋款，並融入

彩繪塗鴉的歡樂元素，也有揮別悲情、迎接歡樂的意涵。

另一個「Loubi in Progress」系列，則是以PVC塑料包覆撕碎的牛皮紙，詮釋普普風趣味，設計師甚至還將品牌LOGO從中撕破，風格大膽前衛。至於向大術鮑伊致敬的「Space Oddity」，則是以PVC塑料和鉚釘元素詮釋太空未來風。

(中時 )