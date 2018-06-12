BOSS EYEWEAR宣布與HENRY CAVILL合作

2018年06月12日 17:34 中時電子報 吳勝雄

國際知名的英國著名影星Henry Cavill，從五月底開始，擔任BOSS Eyewear的全球品牌大使，並推出全新眼鏡宣傳廣告。

以Clark Kent/超人一角而為人熟悉的Henry Cavill，是首位穿上超人戰衣的非美裔演員，領銜主演Zack Snyder執導的《超人：鋼鐵英雄》。電影席捲全球，更成為迄今票房最高的超人電影。Henry其後於《蝙蝠俠對超人：正義曙光》和《正義聯盟》中，再度扮演超人的經典角色。

此外，Henry亦於即將上映的《職業特工隊：叛逆之謎》中，與Tom Cruise上演多場對手戲。這套萬眾期待的電影，由Christopher McQuarrie執導，將於今年夏季上映。

Henry最近成立Promethean Productions，與聯合製片人Charlie Cavill和Ben Blankenship攜手合作，以涉獵有慈善成份的電影、電視節目及現場節目。他們現正物色及策劃全新項目，以彰顯公司的核心理念及探索全新的創意領域。

除現身銀幕外，Henry亦積極參與慈善活動。他是保護瀕危絕種動物組織Durrell Wildlife Conservation Trust的大使，亦與The Royal Marines Charity緊密合作，籌募善款改善現役及退役英國皇家海軍陸戰隊隊員與家人的生活。

2018年BOSS-EYEWEAR早秋系列，宣傳廣告由Ben Kelway擔任監術總監，展現簡潔俐落的美學，體現專注、動力與遠見等概念。廣告照片由Paul Wetherell掌鏡，並由Beat Bolliger擔任形象設計師，以Henry和他的造型為焦點，捕捉他銳意實踐目標的決心，並傳遞清晰直接的訊息：聚焦眼前，專注重點。

宣傳廣告於意大利米蘭的工作室拍攝，以黑白色營造簡約奪目的效果。淨色背景前沒有任何道具，光線均勻。照片完美捕捉沉著專注的一刻，這時形態與細節盡現眼前，其他干擾完全消失，一切也變得有可能。

Henry在宣傳廣告中,演繹最新BOSS眼鏡系列的光學眼鏡及太陽眼鏡，時尚的男裝款式揉合各種創意細節，例如以創新融合技術製作的玳瑁色橡膠鏡框，輕巧的橡膠帶來出眾的舒適體驗與彈性。

首輪廣告將於5月28日登場，Henry將會成為全球BOSS Eyewear宣傳廣告的主角。

演員：Henry Cavill

攝影師：Paul Wetherell

藝術總監：Ben Kelway

導演：Elena Petitti di Roreto

形象設計：Beat Bolliger

(中時電子報)