山上木瓜節7月登場 水果饗宴率先公開

山上區木瓜產業活動將於7月14日登場，公所與善化大成餐廳合作，將在地生產的水果入菜，推出創意料理，即日起也開放民眾預訂。（莊曜聰攝）

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山上區公所與餐廳業者合作，以在地鮮果結合海鮮、肉類、蔬菜，開發出創意水果料理，開放民眾預訂，在7月15日登場的木瓜產業節中就可一飽口福。（莊曜聰攝）

台南山上木瓜產業節將於7月14日登場，初夏時節恰好也是木瓜、鳳梨、香蕉、芭樂、火龍果的盛產期，公所與善化大成庭園餐廳合作，以在地生產水果入菜，結合海鮮、肉類、蔬菜，推出8道水果料理，開放民眾預訂，享受從農場到餐桌的美味。

山上區長余基吉表示，山上區種植的木瓜、鳳梨、香蕉、芭樂、火龍果、酪梨等面積逾600公頃，品質優良，可說是山上六寶，受到氣候高溫少雨影響，產期稍有延後，希望藉由產業文化活動來提升水果經濟產值，今年再與餐飲業者開發不同口味料理，希望透過創意料理來推廣農業，未來發展成社區風味餐，並結合已開放的台南水道景點，共同帶動觀光。

余基吉說，這8道水果創意料理是由區公所與善化大成餐廳共同設計研發，有木瓜慕斯沙拉、南瓜糕酪梨、芒果滿載魚、火龍果醬燒子排、香蕉水果炸蝦、鳳梨南靖雞、白醬焗烤酪梨、鳳梨花菇骨髓湯等菜色，以當季時令鮮果入菜，料理爽口養生，令人食指大動；業者黃春蘭表示，之前曾配合草莓季活動，推出整桌草莓料理，對於水果入菜並不陌生，且種類越多風味更多樣。

7月14日舉行的木瓜產業文化活動內容豐富，有農園採果樂、特色小吃暨農產品市集、果雕欣賞、山上之美攝影展、山上社區導覽、親子趣味闖關等，水果饗宴也從即日起開放民眾報名預定，名額有限，屆時在山上國小活動中心開桌。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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