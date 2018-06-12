馬英九造訪 送彰化成功高中國中部301班大驚喜

2018年06月12日 17:38 中時 鐘武達

馬英九12日下午與彰化縣立成功高中國中部301班學生「有約」，抵達時受到校方的熱情迎接。（鐘武達攝）

成功高中國中部301班學生熱情迎接馬英九前總統來幫他們圓夢。（鐘武達攝）

寄信去，他就來了！彰化縣立成功高中國中部301班應屆畢業生，日前寫信原本只希望前總統馬英九能夠為他們拍攝1段鼓勵的影片作紀念 ，沒想到，馬英九竟然在12日下午親自將祝福送到成功高中，讓301班的學生們是既驚喜又激動。

成功高中將在14日舉行畢業典禮，國中部301班導師蔡有得為讓學生有個深刻的畢業回憶，靈機一動提議全班29名學生一起寫信給前總統馬英九，拜託撥冗拍攝1段鼓勵的影片送給大家作紀念，於是，蔡有得與學生們 大家1人1信寄到「馬辦」去。

學生說，信寄出後近1星期沒有收到回信，原以為願望就要變泡影，但意外的是，沒多久竟就接到馬前總統幕僚來電告知「馬總統要親自去」。

「是真、是假？」校長許偉志與301班的學生最初聽到消息甚至有點不敢相信，隨後雙方幾度協調造訪時間後，馬英九決定在14日學生畢業典禮前的12日造訪成功高中，並與國中部301班的孩子歡聚。

馬英九抵達成功高中一下車就受到師生熱情歡呼，隨後還逐一與列隊迎接的學生擊掌，接著欣賞學校管弦樂隊演奏的兩首樂曲後，就進到301班教室與學生交流互動、話家常，全程2小時不開放。

(中時 )