陸船越界金門電魚 2漁民拘役、漁船銷毀

廈門越界作業的「歐厝256號」漁船，今天下午執行銷毀。（海巡提供）

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「歐厝256號」漁船吊離碼頭，由海巡協同縣水試所執行銷毀。（海巡提供）
歐厝256號」連同漁具1批，均在下午執行銷毀。（海巡提供）
廈門越界作業的「歐厝256號」漁船，今天下午執行銷毀。（海巡提供）
目前仍有20餘艘越界的大陸漁船查扣在料羅港等待處分。（海巡提供）

這下真的虧大了！大陸廈門2名王姓漁民越界進入金門海域電魚，遭逮後不但被分別判處60日、120日拘役，被當作犯罪工具沒入的漁船「歐厝256號」還在今（12）日下午由金門海巡隊會同縣水試所銷毀。

海巡指出，來自廈門翔安區的2名王姓漁民於今年3月31日共同駕駛「歐厝256號」漁船，在金門古寧頭海域使用電拖網捕魚，遭海、岸巡聯手緝獲移送法辦。

2個王姓漁民遭金門地方法院依違反漁業法分別判處拘役60日、120日，並沒收犯罪工具「歐厝256號」漁船1艘及漁具1批，迄今日下午在金門地檢署檢察官指揮下，由金門海巡隊及金門縣水試所共同執行銷毀作業。

海巡統計，今年已查獲越界捕撈漁船44艘（包括扣留29艘，沒入船舶處分15艘），執行罰鍰總金額達新台幣350萬元。目前仍有20餘艘大陸漁船查扣在料羅港等待處分，將依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》裁罰新臺幣30萬元以上罰鍰或沒入銷毀，希望以重罰遏止違規越界捕魚。

(中時 )

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