C肝口服新藥納健保 90阿嬤人生變彩色

2018年06月12日 17:55 中時 鐘武達

人生又變彩色了！90歲的詹職與86歲妹妹詹治罹患C型肝炎超過20年且已開始肝硬化，直到去年政府「C肝10年計畫」兩人到彰化醫院接受口服健保新藥治療，不用花錢，目前都已經驗不到C肝病毒，詹職更已痊癒，姊妹兩人12日接受醫院獻花祝賀時還異口同聲說「要開心去旅行」。

彰化醫院肝膽腸胃科主任陳詩典表示，早年偏鄉醫療條件差，很多人生病都求助密醫，由於密醫的設備簡陋，針頭消毒不完全，導致患者感染C肝不自知，更有不少女性因生產時透過「血牛」輸了不乾淨的血，這是現今很多老一輩的女性染有C肝的主因。

他說，過去C肝治療以干擾素為主，但會造成噁心嘔吐等嚴重副作用，很多病患因害怕所以中斷，年長者就醫的意願也低，而5年前口服新藥問世時，藥價很昂貴，很多人無力負擔而放棄，直到去年健保署將口服新藥納入健保，才讓患者看到曙光。

詹職說，20多年前確診C肝後就求醫吃藥，但只能控制，加上年紀大，原本不想再折騰，去年因熬不過兒子懇求才抱著「試看咩」的心情到彰化醫院接受口服藥療程，沒想到短短半年就治好。妹妹詹治接著說，「看到姊姊都治好，我也跟著來看陳醫師」。

陳詩典表示，C肝健保口服藥每顆自費藥價約1萬元，為此「全口服新藥健保給付執行計畫」

全國每年限制名額為1萬5000人，是以經評估為成本效益較高的嚴重病患為優先治療對象。

(中時 )