渣男撕衣逼分手砲 她拒求救：這太丟臉！

恐怖情人強拍裸照、逼打分手砲，女子不對外求援原因是「怕丟臉」。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

台中一名女子小雯(化名)，3年前想斬斷情緣不成，反遭洪姓男友撕衣強拍裸照，還被逼迫最後來個「分手砲」，然而面對恐怖情人威脅，小雯有機會向警察及旅館人員求救，卻選擇隱忍，原因竟是「公開這樣的事情很丟臉」。

據判決書，小雯與洪男2015年5月交往，後來進一步同居，同年8月分手，分手不到一個月洪男多次到女方住處咆嘯，甚至半路攔截騎機車的小雯，將她拖回汽車內，徒手撕破上衣、強吻對方，還惡劣地拍小雯裸照，拍完照返回市區。

小雯的惡夢還沒結束，洪男返回台中市區，買了一件上衣給她，接著將人載往台中某間汽車旅館，強迫打分手砲，威脅若不配合，就要散佈先前拍的裸照，小雯心生畏懼只好聽從。

2人離開汽車旅館時遇到警察臨檢，此時仍遭受男友威脅的小雯卻沒有向警方求救，她表示「我是一個很愛面子的人，我覺得這種是很丟臉的事，所以我不敢，而且他在旁邊，我不敢做這種事。」小雯後來被洪男帶到台中地院，逼迫簽下同居協議書，趁男友忙碌時趁機落跑，並報案。

洪男事後仍舊食言，在臉書社團散佈裸照，被小雯友人發現。洪男在一審被依妨害性自主罪，判處4年徒刑；網路散布猥褻照片等罪則判處1年3月。洪男上訴到二審，請求從輕量刑。台中高分院法官考量，洪男雖與小雯達成和解，給付金錢賠償，但審理期間洪仍惡性不改，傳LINE恐嚇小雯，造成對方心生恐懼，高分院裁定維持原判，可上訴。

(中時電子報)

停車場蒙面搶皮包 熱心民眾當街… 賊偷247條鋼筋 瞎扯：搭菜棚用

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。