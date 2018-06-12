渣男撕衣逼分手砲 她拒求救：這太丟臉！

2018年06月12日 17:53 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

台中一名女子小雯(化名)，3年前想斬斷情緣不成，反遭洪姓男友撕衣強拍裸照，還被逼迫最後來個「分手砲」，然而面對恐怖情人威脅，小雯有機會向警察及旅館人員求救，卻選擇隱忍，原因竟是「公開這樣的事情很丟臉」。

據判決書，小雯與洪男2015年5月交往，後來進一步同居，同年8月分手，分手不到一個月洪男多次到女方住處咆嘯，甚至半路攔截騎機車的小雯，將她拖回汽車內，徒手撕破上衣、強吻對方，還惡劣地拍小雯裸照，拍完照返回市區。

小雯的惡夢還沒結束，洪男返回台中市區，買了一件上衣給她，接著將人載往台中某間汽車旅館，強迫打分手砲，威脅若不配合，就要散佈先前拍的裸照，小雯心生畏懼只好聽從。

2人離開汽車旅館時遇到警察臨檢，此時仍遭受男友威脅的小雯卻沒有向警方求救，她表示「我是一個很愛面子的人，我覺得這種是很丟臉的事，所以我不敢，而且他在旁邊，我不敢做這種事。」小雯後來被洪男帶到台中地院，逼迫簽下同居協議書，趁男友忙碌時趁機落跑，並報案。

洪男事後仍舊食言，在臉書社團散佈裸照，被小雯友人發現。洪男在一審被依妨害性自主罪，判處4年徒刑；網路散布猥褻照片等罪則判處1年3月。洪男上訴到二審，請求從輕量刑。台中高分院法官考量，洪男雖與小雯達成和解，給付金錢賠償，但審理期間洪仍惡性不改，傳LINE恐嚇小雯，造成對方心生恐懼，高分院裁定維持原判，可上訴。

(中時電子報)