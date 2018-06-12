AIT信義路舊址39年 意外造就羽絨衣一條街

2018年06月12日 17:59 中時電子報 丁世傑

美國在臺協會（AIT）信義路舊址，對於早期想踏上美國國土的人來說，都得先去排隊申請簽證。如今，隨著AIT將搬入內湖新家，信義路舊址將成歷史。（圖／本報系資料照片）

美國在台協會於1979年成立於美國華府，台北辦事處舊址則位於車水馬龍的台北市信義路上。對於早期想踏上美國國土的人來說，「AIT就像一個發鑰匙的地方」，取得簽證，如同拿到了通往美國大門的鑰匙。

美國在台協會官員在審核美簽時，總會善意提醒民眾「美國很冷」，意外帶動信義路三段羽絨衣、戶外用品店蓬勃發展，號稱「羽絨衣一條街」。也有不少攝影師嗅到商機，也意外造就照相館的「快照」商機。

根據中央社報導，美國與中國大陸建交後，於1979年通過台灣關係法，依據台灣關係法成立「美國在台協會」（AIT），總部位於華府。信義路的AIT台北辦事處於1979年4月正式運作，是原本美軍顧問團團本部。

報導指出，「來來來來台大，去去去去美國」，這曾是70年代台灣學子流傳的一句順口溜。回顧過去，70、80年代有許多台灣學生大學畢業後，多選擇到美國深造。有了AIT簽證，才能踏上美國國土，「對台灣人來講，這是第一關」。根據2017年美國「國際教育交流門戶開放報告」，2016至2017學年，在美國留學的台灣學生總數2萬1516人。

文章也說，AIT官員往往會善意提醒申辦美簽的民眾「美國很冷」，也因為這句話，讓民眾趕緊採買羽絨衣，戶外用品店就如雨後春筍般，一家一家地開，全盛時期大約有12家，平均一天營業額可高達新台幣30萬元；但現在一天營業額有5萬元「就該偷笑了」。

信義路的AIT台北辦事處，過去39年來，見證台美關係的發展與突破。隨著台灣於2012年11月加入美國免簽證計畫，已不復見申請簽證的排隊人潮。赴美旅遊已變得更為方便，不需花時間排隊交件，只需事先上網申請ESTA旅行許可。

AIT未來搬到內湖新址後，信義路上民眾大排長龍申請美簽的景象，也將正式成為歷史畫面。

(中時電子報)