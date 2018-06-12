李易與六月「七年之癢」自爆：「癢不起來！」

2018年06月12日 18:19 中時 蕭雅玲

李易與六月兩人為了減肥而暫時戒酒。（圖片提供：明悅）

李易日前參加《金家好媳婦》客串演出，胖到觀眾幾乎認不出是他，還被眼尖的網友誤以為他是「壯年劉至翰」，看到新聞後覺得對劉至翰感到不好意思，且還激勵他減肥的鬥志心，10天內靠著少吃、多動與戒酒，讓他減肥有成，「但之前胖了12公斤，瘦了5公斤，至少還有7公斤才會瘦回原來體重。而老婆六月，為了激烈他減肥，也跟著一起加入減肥行列，雖然效果沒有李易來得有成效。，但她也努力做菜。

他透露，之前在海南島出外景，因為腳受傷，整整有4個月沒法運動，那陣子連過馬路都沒法快走與跑步，也因此不知不覺中讓他胖了12公斤，他無奈說：「人生工作最多、也是最肥的時候，就是現在！」因為老婆也覺得他變胖，加上網友的激勵，讓他下決心要在7月前甩掉12公斤的肥肉。

李易與六月結婚邁入七年，記者會上她向媒體透露，與老公一直都很努力拚第三胎，「但兩個月前才流掉一個，目前只能先把身體養好，暫停做人計畫。」被問到「七年之癢」，他表示：「工作這麼忙，大家都知道我的老婆是六月， 癢不起來拉，沒法度！」被問到夫妻吵架會是誰先低頭， 六月指著李易秒回:「他！」 李易則笑說:「因為我身段柔軟，筋骨比較好。」夫妻倆表示有了小孩後，生活、感情確實變得比較好。

(中時 )