李易與六月「七年之癢」自爆：「癢不起來！」

李易與六月結婚七年。（圖片提供：明悅）

友善列印
中時
李易與六月兩人為了減肥而暫時戒酒。（圖片提供：明悅）

李易日前參加《金家好媳婦》客串演出，胖到觀眾幾乎認不出是他，還被眼尖的網友誤以為他是「壯年劉至翰」，看到新聞後覺得對劉至翰感到不好意思，且還激勵他減肥的鬥志心，10天內靠著少吃、多動與戒酒，讓他減肥有成，「但之前胖了12公斤，瘦了5公斤，至少還有7公斤才會瘦回原來體重。而老婆六月，為了激烈他減肥，也跟著一起加入減肥行列，雖然效果沒有李易來得有成效。，但她也努力做菜。

他透露，之前在海南島出外景，因為腳受傷，整整有4個月沒法運動，那陣子連過馬路都沒法快走與跑步，也因此不知不覺中讓他胖了12公斤，他無奈說：「人生工作最多、也是最肥的時候，就是現在！」因為老婆也覺得他變胖，加上網友的激勵，讓他下決心要在7月前甩掉12公斤的肥肉。

李易與六月結婚邁入七年，記者會上她向媒體透露，與老公一直都很努力拚第三胎，「但兩個月前才流掉一個，目前只能先把身體養好，暫停做人計畫。」被問到「七年之癢」，他表示：「工作這麼忙，大家都知道我的老婆是六月， 癢不起來拉，沒法度！」被問到夫妻吵架會是誰先低頭， 六月指著李易秒回:「他！」 李易則笑說:「因為我身段柔軟，筋骨比較好。」夫妻倆表示有了小孩後，生活、感情確實變得比較好。

(中時 )

郭岱軒棄主播台工作 轉換跑道話… 池端玲名中文溜 李行豎拇指讚好

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。