未雨綢繆 因應梅雨滯留鋒面 新北消防局完成防汛整備

2018年06月12日 18:04 中時電子報 吳家詮

新北消防局新店分隊完成防汛整備。（吳家詮翻攝）

為因應中央氣象局發布0613梅雨滯留鋒面及西南氣流可能挾帶豪大雨對新北市造成影響，朱市長於今(12)日市政會議中，指示市府各局處及區公所務必上緊發條，做好各項防汛整備工作；並請市民注意天氣變化與降雨情形，預先做好預防積淹水準備工作，以減少生命財產損失。

新北消防局指出，時序已進入防汛期，全市各消防分隊已經完成人員、器材整備，並由各級主官掌握人員調度和每天轄區河川水流資訊回報，務必使民眾汛期災害減至最低。

週三(13日)起西南氣流將由南至北逐漸移入台灣，週四(14日)晨起，新北市開始有明顯雨勢並可能有短延時強降雨發生，局部地區不排除將有豪雨等級之累積雨量。市府於每日上午8時提供本市最新天氣預報影音分析（下載新北消防APP可獲得相關資訊），並於強降雨前即時提供防救災人員預警情資，以提早準備及應變。

防汛抽查板橋南仔溝抽水站。（吳家詮翻攝）

市府各機關及各區公所已針對致災性降雨加強各項防災整備作為，包含加強排水溝渠之清淤及相關道路、坡地等復建工程防災作為、救災裝備點檢，隨時做好救災準備。另亦派專人隨時注意中央氣象局發布大雨等級以上特報及監看雨量，依啟動標準通報警察局、消防局、水利局及區公所等相關單位，進行雨情巡查、水域安全通報及水災災害應變中心開設等機制，以維護市民朋友的安全。

朱立倫市長特別要求側溝清淤、預置機具及全面檢視相關預防措施。梅雨期間天氣變化大，朱立倫提醒市民朋友，對於本次梅雨鋒面決不可掉以輕心，山區慎防溪水暴漲、坍方及落石，低窪地區慎防積淹水，並隨時注意氣象預報資訊及戶外天氣變化，呼籲市民加強預防水災整備工作，以減少損失。

(中時電子報)