溪湖高中班聯會首度直選 學生民主課程初體驗

2018年06月12日 17:56 中時 鐘武達

溪湖高中班聯會12日直接選舉正副主席，過程比照正式的選舉程序。（鐘武達攝）

溪湖高中創校20年來第1次班聯會正、副主席直接選舉12日登場，兩組候選人除了課餘拜票，更以政見尋求同學的支持，1000多名學生比照正式選舉程序領取選票、圈選到投下神聖一票選舉理想的候選人，完成1堂民主教育的課程。

校長楊豪森說，該校20年來班聯會正、副主席都是透過各班級的「間接」選舉產生，直到去年，本屆班聯會主席魏章哲因認為校園自治可以更民主，上次選舉時就主張修改班聯會組職章程，並在今年5月落實，也促成選舉制度的改變。

「夏天彈性調整開冷氣」這次班聯會改選，2組參選人馬分別是鄭淑芳、周愷威，與王芷庭 、林宜均，雙方除了針對校務提出諫言，還以「民生議題」訴求同學們的認同。鄭淑芳的政見包括舉辦高三歡送會、遇到社課日的下午可以不用掃地；王芷庭則希望夏天適時開放使用冷氣，也要解決校園周遭蚊蟲太多的問題。

楊豪森與推動班聯會選務改革的魏章哲說，這場班聯會直選意義深遠，為此還特別向溪湖鎮公所商借4組選舉的投票匭等設備，除了可以讓選務人員接觸實際選務運作，也能讓學生更了解投票的程和相關規定，更是高中學生在成為公民前上的一堂民主課。

(中時 )