《中時晚間快報》AIT新館落成 美台建立合作基礎

2018年06月12日 17:56 中時電子報 綜合報導

◎AIT新館落成 美台建立合作基礎

美國在台協會（AIT）今舉行內湖新館落成典禮，美國國務院助卿羅伊斯（Marie Royce）致詞時表示，美台之間或許隔了一座海洋，但台美共享的信念、價值和信任，為在廣泛的議題上塑造堅實的合作基礎。

今新館落成典禮，包含AIT前主席薄瑞光、卜睿哲、AIT前處長楊甦棣、司徒文均受邀出席。蔡英文總統、前總統馬英九、行政院長賴清德、台北市長柯文哲、新北市長朱立倫、外交部長吳釗燮、親民黨主席宋楚瑜等前後任官員也到場祝賀。

◎川金世紀峰會 揭美朝歷史新頁

美國總統川普和北韓領導人金正恩，12日上午9時在新加坡聖淘沙島嘉佩樂酒店舉行世紀峰會，雙方微笑相互握手，隨後並合照，共同帶領美朝掀開歷史新頁。兩人一對一閉門商談45分鐘後，展開高層幕僚參與的擴大雙邊會議，接著共進工作午餐，金正恩胞妹金與正也與會。白宮公開的午宴菜單顯示菜式東西合璧。川普稱兩造關係極佳，會談進行非常非常良好，比任何人的預期更棒，獲致許多進展。川金還簽署了協議，以維繫此次峰會後持續對話的動能。

◎明起變天 降雨不亞於颱風

把握今日天氣「空檔」，明日下半天恐變天！氣象局指出，明日起至端午節天氣極度不穩定，部分地區恐有豪雨等級以上的強震雨，也容易有中小尺度對流系統伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，天氣風險公司總經理彭啟明在個人臉書上指出這波降雨不亞於颱風，呼籲民眾要多加留意。

◎蟻人斷臂、黃蜂女折翅 台北記者會超瘋狂

電影《蟻人與黃蜂女》將台設為亞洲宣傳第一站，12日舉行國際記者會，「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）與「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly）出席。兩人入境隨俗秀中文，伊凡潔琳流利地說著「你好」、「多謝」、「謝謝」、「拍謝」，以及「我愛super fans」。保羅也不遑多讓，表示在家看過教中文的兒童節目，馬上說出「你好」！

(中時電子報)