內政部：新身分證 國旗可能綠豆大小

2018年06月12日 18:21 中時 張理國

內政部明年上半年將提出新式身分證推動計劃報行政院核定。但身分證再設計評審結果遭疑黑箱作業，內政部昨否認黑箱，強調遊戲規則很清楚。經評選後，「台灣國民身分證」確定出局，有機會成為新式國民身分證美學參考的「設計獎」得獎作品，國旗設計大幅縮小，實際約一顆綠豆大小，內政部次長花敬群表示，新式身分證一定會有國旗，但不是國旗大就愛國、國旗小就不愛國。

內政部公布身分證再設計評審結果，其中「設計獎」作品編號677【形|SHAPE】網友票選46票、「創意獎」作品編號325【族群・山海・國際】網友票選441票、「人氣獎」作品編號703【嶼民在地】網友票選97498。內政部表示，「設計獎」作品將作為新式國民身分證美學設計的參考。

但網友一面倒質疑，選出最愛的作品，卻無緣成為設計參考，投票是投心酸的，更多網友甚至質疑評選過程黑箱，「台灣國民身分證」才無法獲得設計獎。

內政部長葉俊榮昨否認黑箱作業，強調這個活動本來就以專業評審為主，網路投票呈現的是人氣獎，設計獎則由專業團隊在作評審，根據專業團隊討論詳細評審得到的結果，遊戲規則都有事先公布，完全沒有黑箱。

內政部次長花敬群也說，人氣獎就是人氣獎，遊戲規則很清楚；評審委員選出來的結果，是依設計理念及專業視角，跟一般民眾票選人氣王的過程中，在乎的是直接的形象或展現的符號、圖騰及內涵，本質上角度確實有些不同。

不過，對於遊戲規則，評審團隊設計師聶永真有不同解讀，聶永真在臉書發文，強調網路票選第一名本來就一定會拿到人氣獎，拿到人氣獎的同時，也當然保障進入最後八選一的最終決選名單之一。意即，人氣獎在當天的最後一刻都有八分之一的機率再多拿到一個設計獎。

聶永真並呼籲不要言語霸凌，「46票在人氣獎裡當然完全慘輸，但評審機制的加入就是為了確保夠好的設計都能被看見」，聶永真也說，「嶼民在地」非常的好，連他也喜歡下標字樣的部分，但下標字樣不能在評審的設計評選考量裡。「嶼民在地」跟最終設計獎完全只是些微票數之爭而已，而這個爭，純粹比的是版面的設計安排與符號語意。

(中時 )