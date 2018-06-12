這夏好樂親子沙灘水花派對周日登場

新竹市政府將於17日於南寮貝殼公園與親子沙灘舉辦水花派對，適合全家大小在端午連假間來訪。（陳育賢攝）

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新竹市政府將於17日於南寮貝殼公園與親子沙灘舉辦水花派對，適合全家大小在端午連假間來訪。（陳育賢攝）

端午連假何處去，第2天來新竹市南寮貝殼公園與親子沙灘享受「這夏好樂─親子沙灘水花派對」吧！新竹市政府將17日下午4點，在南寮漁港舉辦水花派對戲水活動，包括有yoyo家族帶動唱、劇團表演以及音樂演唱，要讓大小朋友快樂過端午。

市府指出，新竹漁人碼頭南寮旅服中心前親子沙灘戲水區在試營運期間，即獲得廣大遊客迴響，本月2日啟用後，每在開放間都吸引大批親子前來遊玩，堪稱是目前新竹市最有人氣的遊戲場所。

本周日推出的「這夏好樂─親子沙灘水花派對」，當天市府準備了限量的戲水毛巾要送給民眾，只要活動當天於臉書上拍照打卡、或者捐出今年5、6月統一發票5張，於活動當天現場經過工作人員確認後，即可領取。

另外，有騎乘自行車的遊客也可至配合市府活動的南寮周邊自行車業者，洽詢相關促銷方案換取戲水毛巾。

市長林智堅表示，銜接新竹漁港的台68快速道路預計將於9月完工，漁港停車場工程也進行中，系列建設在最初就做好完善規畫設計，他邀請外地朋友趁著端午連假，帶孩子來參與親子戲水活動，感受新竹市美麗的自然生態與無敵海景。

(中時 )

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