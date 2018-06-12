乾隆抱月瓶置閣樓鞋盒數十年 法買家1.46億拍得

2018年06月12日 18:08 中時電子報 盧伯華

6月12日在法國一場拍賣會上，一個18世紀乾隆皇帝時期的稀有瓷瓶在蘇富比拍賣會上，一位法國買家以410萬歐元（約合台幣1.46億元）擊敗同場中17名中國買家而得標。這個首次拍賣的乾隆抱月瓶此前被置放鞋盒內，在一個充滿灰塵的閣樓裡待了數十年。

《參考消息網》引述法國媒體報導指出，這個圓形抱月瓶上有佛門八寶圖案，並且有皇帝的印章。起拍價為50萬歐元，拍賣持續10多分鐘。拍賣估價人菲利普．魯亞克強調：「最終是一位法國女性拍得（代表買家通過電話）。」這位法國買家在這場持續約10分鐘的競拍中勝過了17名中國買家。

報導說，加上手續費等，總價達到508.9萬歐元（台幣1.81億元）。這次拍賣「具有歷史意義和傳奇色彩」，而通過電話完成拍賣的買家則不原意回答媒體提出的問題。

魯亞克稱：「全世界類似的瓷瓶就出現過兩個，因此可說是無價珍品。」遠東藝術品專家艾麗斯．若索姆認為，這個瓶子可能是現存的乾隆皇帝曾擁有的兩個此類瓷瓶之一。另一個類似的瓷瓶由蘇富比拍賣行在2016年在香港以180萬歐元拍出。

報導說，此一瓷瓶可能是由法國海軍軍官從中國帶回的。據蘇富比網站資料，它在這次拍賣會上的正式名稱是：「清乾隆 宮粉地洋彩鶴鹿同春如意瓶」。

法國《歐洲時報》曾報導，這個由蘇富比拍賣的罕見乾隆時期瓷花瓶，是在法國的一個閣樓裡偶然發現的。它在閣樓裡沉寂了數十年，保存完好，極其罕見，是乾隆皇帝(1735-1796)官窯裡最優秀的工匠的作品。花瓶屬於「粉彩」，底色為粉紅色，加上彩色釉飾，這個花瓶可能是19世紀末就運到法國的，當時法國社會非常崇尚來自亞洲的工藝品。

(中時電子報)