「棄陳吉仲、保吳音寧」？ 周玉蔻爆獨家

2018年06月12日 19:05 中時電子報 丁世傑

根據媒體報導，總統蔡英文上周針對香蕉價格飆罵農委會副主委陳吉仲。陳吉仲昨（11）日解釋，自我要求比長官還高，否則不敢在這位子上，中常會上的對話要稱作責罵或爭辯，每個人解讀不同。

蘋果日報日前報導，因國內香蕉盛產導致蕉價暴跌，政府飽受批評，陳吉仲上週到民進黨中常會進行專案報告時，遭蔡總統質疑動作慢半拍，更批農委會圖表畫得很漂亮，卻不會用白話文解釋，不見得讓農民有感。

根據中央社報導，陳吉仲11日在農委會記者會還原上週的中常會現場，他說從大學、研究所至博士都唸農經，接任農委會副主委時就擔任了農產品價格的召集人，他自認有相當的專業，於是他便跟蔡總統報告農委會如何處理香蕉問題，但農委會的處理方式，或許上面長官還不滿意。

陳吉仲也提到，他在開會時都是直接講白話文，蔡總統在中常會問有沒有滯銷，從經濟學角度，滯銷是因為供給找不到需求，但他認為供給一定可以找到需求，所以他說沒有滯銷，因此蔡總統認為他講的話文謅謅。

陳吉仲說，中常會上就是有這樣的對話，但這樣的對話要稱作爭辯、辯論或是爭吵、責罵，「每個人解讀可能不一樣」。

陳吉仲也提到，他給自己的標準比外界更高，過去兩年也提出過很多次辭呈，北農休市3天時他訂了一個目標，如果目標沒有達成就要走人，如果自己訂的標準沒有比長官更高，「那當然不應該也不可以繼續在這個位子上」。

另根據《放言》周玉蔻獨家報導，近來香蕉跌價，陳吉仲是農委會農產品價格小組召集人，香蕉價格問題是他的權責範圍。是否會出現「棄陳吉仲、保吳音寧」的政治操作？傳言不斷。

周玉蔻指出，黨政高層人士12日透露，蔡英文總統這幾天還是關心水果產銷失衡的問題，但對於農委會的後續處理，還算滿意。目前為止，並沒有要陳吉仲負起政治責任或是「被請辭」的跡象發生，因此可能不會出現「棄陳吉仲、保吳音寧」的操作。

(中時電子報)