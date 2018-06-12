上海電視節市場展揭幕 台灣展館規模更勝以往

中國電視劇製作產業協會副會長王鵬舉(左起)、愛奇藝CEO龔宇、首都廣播電視製作協會會長劉燕銘、中華廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江、導演尤小剛及「琅琊榜」製作人侯鴻亮一起亮相上海電視節。（記者廖慧娟攝）

友善列印
旺報
今年「台灣影視館」展區規模比歷年大。（記者廖慧娟攝）

大陸國家廣播電視總局、中央廣播電視總台、上海市政府主辦的第24屆上海電視節市場展，今天（12日）在上海展覽中心登場，中華廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江率31家廠商，12日至15日進駐「台灣影視館」。

汪威江表示，大陸官方公布「惠台31項」措施，有關台灣影視節目引進不受數量限制，台灣影視同業視為利多，因此踴躍報名參加上海電視節。

中天、緯來、八大等電視台及發行公司、製作公司及新媒體、紀錄片等影視業者均設置攤位，展示100百部「台灣製造」影視作品，行銷節目約有1萬集，銷售節目時數亦將近上萬小時，整體參展數據較去年成長30%。

「台灣影視館」展區比往年大50%，首日約有5百多位影視業界人士聚集交流，為歷年參加上海電視節規模最大的一次，顯示台灣電視作品在兩岸市場仍相當搶手。汪威江表示，「台灣影視館」已連續10年參與上海電視節，秉持情感交流及買賣交流並重的方式，讓台灣作品在影視市場上持續保有熱度。適逢大陸電視劇誕生60周年紀念，現場也舉行《中國電視劇60年大戲》套書發布會。

首日現場計有5百多位影視業界人士聚集交流，以開展首日交易場面熱絡的情況推估，今年銷售成績仍有望破億台幣。

(旺報 )

林志玲聚會素顏照曝光 臉頰泛紅… 艾怡良閉關勤練唱 金曲晚會獻唱…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。