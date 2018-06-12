上海電視節市場展揭幕 台灣展館規模更勝以往

2018年06月12日 18:18 旺報 廖慧娟

今年「台灣影視館」展區規模比歷年大。（記者廖慧娟攝）

大陸國家廣播電視總局、中央廣播電視總台、上海市政府主辦的第24屆上海電視節市場展，今天（12日）在上海展覽中心登場，中華廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江率31家廠商，12日至15日進駐「台灣影視館」。

汪威江表示，大陸官方公布「惠台31項」措施，有關台灣影視節目引進不受數量限制，台灣影視同業視為利多，因此踴躍報名參加上海電視節。

中天、緯來、八大等電視台及發行公司、製作公司及新媒體、紀錄片等影視業者均設置攤位，展示100百部「台灣製造」影視作品，行銷節目約有1萬集，銷售節目時數亦將近上萬小時，整體參展數據較去年成長30%。

「台灣影視館」展區比往年大50%，首日約有5百多位影視業界人士聚集交流，為歷年參加上海電視節規模最大的一次，顯示台灣電視作品在兩岸市場仍相當搶手。汪威江表示，「台灣影視館」已連續10年參與上海電視節，秉持情感交流及買賣交流並重的方式，讓台灣作品在影視市場上持續保有熱度。適逢大陸電視劇誕生60周年紀念，現場也舉行《中國電視劇60年大戲》套書發布會。

首日現場計有5百多位影視業界人士聚集交流，以開展首日交易場面熱絡的情況推估，今年銷售成績仍有望破億台幣。

(旺報 )