艾怡良閉關勤練唱 金曲晚會獻唱蘇芮名曲

2018年06月12日 18:18 中時 蕭雅玲

《第29屆金曲獎頒獎典禮》即將於6月23日在臺北小巨蛋隆重舉行，艾怡良回娘家出席金曲盛典，她將要用動人美聲向本屆「特別貢獻獎」得主蘇芮致敬。艾怡良對於再次參與金曲獎，感到特別開心，這次打算用一種全然不同的方式呈現蘇芮的經典歌曲，要用「艾怡良」的口氣來說這些故事；對此她特地休了長假，練習找到肌肉和聲音都能放鬆的方式，在演出裡感受減法的藝術，讓自己感到自在最重要。

為了能夠有完美的演出，艾怡良將和入圍本屆演奏類四項獎項的爵士鋼琴家許郁瑛攜手合作，艾怡良直言，透過一種樂器和一位歌手演唱，是自己最嚮往的演出方式，沒想到竟然可以在金曲獎圓夢；另外艾怡良透露一件趣事，和許郁瑛直到碰面，才知道兩人竟都是師大附中的校友，雖然兩人皆非音樂科班出身，但都非常熱愛音樂。

談到和許郁瑛的默契配合，艾怡良認為不會太困難，因兩人連彼此呼吸的節奏都調配好了，艾怡良更表示，很喜歡許郁瑛的鋼琴獨奏，很典雅卻很有情緒，非常佩服；許郁瑛也從容的說，能在金曲獎的舞台上彈琴給大家聽，不但不緊張反而很興奮，她更透露，爵士是一種即興與率性的音樂風格，希望藉由經典歌曲的重新編排，讓致敬加上傳承，喚回觀眾對時代的記憶；金曲獎也特別請到蘇芮的恩師，同時也是資深音樂人的陳復明，頒發「特別貢獻獎」，意義更顯非凡。

(中時 )