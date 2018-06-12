美國MQ-4無人機駐防關島 可偵察東海南海

2018年06月12日 18:35 中時電子報 江飛宇

美國空軍的無人長程偵察機RQ-4全球鷹(Global Hawk)已使用多年，如今美國海軍也有自己的版本，稱為MQ-4C「崔萊頓」（Triton）。在5月31日，操作MQ-4C的無人偵察19號中隊（VUP-19）舉行成軍典禮，並在不久後派駐到關島，其任務目的就是偵察西太平洋區域，也包括東海與南海。

航空主義(theaviationist)報導，VUP-19中隊目前操作兩架MQ-4C，這型無人機同樣是諾斯羅普·格魯曼公司所製作，它有著40公尺長的機翼，與14.5公尺長的機身，是目前最大型的無人機之一。

MQ-4可以飛在1萬6千公尺的高空，並可將廣域搜索的資訊傳遞給軍艦與較低空的P-8巡邏機。(圖/諾斯洛普格魯曼公司)

雖然MQ-4C與空軍的RQ-4在外型上大同小異，不過MQ-4C的版本比較新，而且因為海洋偵察的面積比陸地更廣闊，所以它相當重視與其他觀察機的資訊合作，比如MQ-4C能夠將FMV（即時偵察影像）傳遞給P-8A波塞頓（Poseidon）海上巡邏機第，它的主雷達AN/ ZPY-3多功能主動感應系統（MFAS），可以為崔萊頓供涵蓋面積超過690萬平方公里的區域，每次飛行任務可持續24小時，飛行在16000公里以上的高空，航程可達1萬5千公里以上。

美國海軍計劃採購68架 MQ-4C，其中包括2架原型機。

(中時電子報)