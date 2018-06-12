北港牛墟恐「散市」？ 文化處長：暫時遷移

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第五河川局7月將整治北港溪，有百年歷史的北港牛墟市集被要求遷移，北港民眾擔心散市陳情議員黃文祥，黃12日質詢北港牛墟到底算不算文化？值不值得保護？文化處長林孟儀表示，牛墟目前位於河床上，五河局治水工程完工後會再讓牛墟遷回。

黃文祥表示，過去全台有30幾個牛墟，現今只剩下善化和北港，北港牛墟因五河局七月要進行北港溪魅力河川工程，要遷到萬有紙廠附近，不只距離遠也無停車空間，北港牛墟可能就此消滅。

黃文祥說，牛墟雖已沒有買賣牛隻，但甚麼稀奇古怪東西都有，五河局要做水利工程，未站在歷史文化保存的立場溝通，縣府也未警覺，殊不知北港牛墟帶動多少人潮，更是北港珍貴的百年文化。

文化處長林孟儀表示，牛墟攤商確實擔心未來一年的變化，但該地環境目前髒亂，經過系統性的整理及環境景觀綠美化後，未來應該會更好不會更差。

林孟儀會後表示，北港牛墟每月3日、6日、9日有市集，早期農民想買賣牛隻、農具、農特產品去那裏逛就有，現下雖無牛隻買賣，觀光客、香客都會去逛逛，生意還不錯。

但他坦言，牛墟有常民記憶文化內涵，但提及「文化資產保存」就必定要有「保存人」，時代在變遷，早期的人事物不可能回復，昔日牛墟也不可能重現，未來不可避免要面探討如何變成意象。

(中時 )

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