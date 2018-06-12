財神與文昌帝君加持 4000顆肉粽贈弱勢學子

武德宮加持4000顆肉粽，分贈弱勢學子。（張朝欣攝）

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雲林縣北港鎮武德宮財神廟在端午節前準備4000顆「財神文昌愛心粽」，12日在財神廟舉行粽子過爐儀式，送給夜光天使班學童與雲林家扶受扶助學生，學生們拿著粽子參拜財神爺與文昌帝君，希望藉由神明的加持，保佑考試順利。

端午佳節將屆，今年武德宮會同雲林縣婦幼關懷協會、飛耀青年發展協、縣議員蔡岳儒，針對弱勢學子準備「武財神平安粽與文昌帝君金榜題名粽」，由雲林家扶主委陳燦勳代表接受，並與10餘名國3、高3學生參與粽子過爐儀式。

武德宮總幹事陳再良表示，今年的肉粽經過武財神與文昌帝君加持，可以保佑大家身體健康、考試順利，廟方也提供文昌卡讓現場學生們寫下心願並懸掛在文昌殿上，祈求心靈上的平靜祥和，應考時可以得心應手。

家扶主委陳燦勳說，雲林家扶在北港、水林、口湖沿海3鄉鎮共扶助約240戶家庭、450名學生，這些弱勢家庭的家長大部分忙於生計，沒有時間準備粽子，武德宮提供加持過的粽子，讓孩子們感受社會滿滿的愛心。

長期關懷弱勢婦幼的縣議員蔡岳儒、婦幼關懷協會理事長張麗紅指出，沿海有許多單親、隔代教養等弱勢家庭，他們最需要的是大家的關心與愛心，藉由神明的力量把大家的愛心粽分送出去，將讓社會形成善的循環，讓愛永續傳承。

(中時 )

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