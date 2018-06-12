救人命助己度過家庭低潮 鼓勵加入生命線志工

2018年06月12日 18:39 中時 蔡依珍

桃園市生命線協會缺40名志工、資金缺口也高達230萬，首度發起「零錢箱」活動，預計招募桃園100個店家響應，希望積少成多，讓生命線24小時不斷線。（蔡依珍攝）

秀鶴（左）和秀芬（右）6年前同期進去桃園市生命線協會當志工，雖然都是職業婦女，仍請纓擔任大夜班的接線生，好默契曾一同挽救生命。（蔡依珍攝）

桃園市生命線成立27年來不分日夜在空中為市民排憂解悶，但缺人、缺錢下，每4通僅有1通能撥通，社工跟志工都為其餘3通電話感到焦急仍無可奈何，夜深人靜更是來電高峰期，12日發起零錢箱勸募計畫，希望民眾到店家消費時主動零錢捐，甚至加入夜班志工行列，讓生命線24小時不斷線。

桃園市生命線協會主任張翠華說，27年來、每年有逾6萬通來電，雖然有139名志工，但24小時排班下，白天4線、晚間2線，平均接通率只有25％，等於4通只有1通能即時回應，尤其大夜班接聽率更是降到僅1成，晚間10點半到12點又是求助高峰期，至少缺40名志工，加上生命線不若其他社福單位常有成功個案曝光，默默在空中服務也讓他們勸募困難，每年的資金缺口高達250萬。

張翠華也分析，近年仍以精神和情緒困擾來電佔最多數，其次是家庭問題，原本是避風港的家卻因為夫妻、婆媳、兒女等問題，成為不快樂的來源，職場問題從前年開始躍升到前三名，也凸顯桃園身為工商大城，勞工的身心靈需要特別關注。

張翠華也說，網路世代來臨，生命線也得跟著轉型，桃園市生命線協會2年前開始網路和電子信箱服務，從過去1年50封、暴增到去年852封，且年齡相對年輕約20至30歲，不乏中學生瘋狂寫信，生命線得找學生志工加入「回信」，力求3天內完整回覆。

「政府預算有限，但民力無窮！」桃園區議員參選人、生命線長期發展委員會召集人邱德順說，桃園市生命線協會首度發起「零錢箱」活動，預計招募桃園100個店家響應，希望積少成多，讓生命線24小時不斷線。

「我以前脾氣暴躁，曾2度砸爛女兒的電腦！」50歲的秀芬，過去身兼媳婦、妻子、母親、職業婦女多重身分，各種壓力讓她喘不過氣，6年前一場音樂會讓她加入生命線的行列當志工，200小時的訓練、以及擔任大夜班接線生溝通中，重新檢視自己，做人處事變得圓滑、家庭關係也改善，順利度過家庭低潮。

擔任6年大夜班志工的秀芬分享，曾有女高中生半夜來電，她發現情況危急連忙通報警察介入，雖然少女怪罪她驚動大家、讓父母知道，但也成功挽救生命，讓她很滿足，和同期的好搭檔秀鶴都是職業婦女，仍請纓擔任大夜班的接線生，好默契數度挽救生命，2人強調大夜班志工非常不足、僅20人，呼籲大家加入生命線行列，拉求助者一把，讓桃園人傾訴人生的困頓、度過低潮。

(中時 )