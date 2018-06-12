因應選舉檢察首長異動 至少6名一二審首長異動

2018年06月12日 18:50 中時 陳志賢

法務部14日將召開檢察官人事審議委員會，討論一波檢察首長人事案，法務部對於首長入圍名單甚為慎重，14日當天才會向檢審委員提出名單、空缺；但據了解，為因應11月五合一選舉督導查賄工作，這波檢察首長異動，台中、花蓮高分檢檢察長2個空缺一定會補。

據了解，外傳將調任最高檢主任檢察官的台灣高檢署檢察長王添盛，並不在異動名單內，據檢察人士觀察，若王添盛不動，這波檢察首長的調動幅度就不算大，反之若王添盛異動，就會牽動一波大規模的一、二審檢察首長異動，人數恐逾10人。

至於任期明年3月屆滿的新竹、台中、嘉義、彰化等4個地檢署檢察長，調動機率亦不低，但因距離五合一選舉僅剩5個多月，因此法務部目前正在評估若在選舉前「陣前換將」，是否會對選舉查察工作造成影響。

法務部因應檢察總長江惠民的台中高分檢檢察長遺缺，以及花蓮高分檢檢察長林朝松10月間因屆齡70歲退休，14日將召開檢審會，討論一波檢察首長人事案，其中民選的9位檢審委員，將提早在13日召開「會前會」，先行討論並交換意見。

由於新竹、台中、嘉義、彰化等4個地檢署檢察長姜貴昌、張宏謀、郭珍妮、黃玉垣4人檢察長6年任期，將在明年3月屆滿，另法務部保護司長羅榮乾因滿65歲需回任檢察系統、行政執行署副署長羅建勛的任期均將屆滿，2人將回任高檢署檢察官，2人遺缺也將牽動法務部一級主管異動。

這4名任期屆滿的檢察長，將回任高檢署檢察官或接保護司司長、行政執行署副署長。

此外，檢察界另一個關注焦點是，邱太三2016年上任部長，第一波檢察首長人事調動，首派檢察長是派到司法官32期，因此今年的檢察長調動，是否會輪到33期，由於33期的優秀檢察官人選，相當多，包括法務部綜合規畫司副司長黃謀信、高檢署檢察官郭永發、李嘉明、李海龍、顏迺偉等多人，競爭勢必相當激烈。

(中時 )