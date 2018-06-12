要兒子讀建中他偏要附中！家長跪求「非讀不可的理由」？

2018年06月12日 18:46 中時電子報 莊楚雯

建中、附中你會選哪個？日前有一名黃姓家長在「十二年國教家長聯盟(基北區)」臉書社團PO文求救，說道自己的兒子會考成績為5科滿分，作文5級分，分數為35.8，想上高中第一志願根本輕而易舉，但兒子心中只有師大附中的選項，引發家長們不滿！覺得能上建中幹嘛不讀？，兩方陷入膠著，因此上網問問其他家長，究竟建中和附中，分別有哪些「非讀不可的理由」？

對此，這千古問題每到選填高中志願時，都一定會遇到，「附中是國立，有師大教育資源，任何你想要的美術班、科學班、資訊班、數理、語文資優班都有，師資優，社圑豐富，且海內外校友系统龐大，多領域人脈！」、「曾聴已畢業出社會人士觀察：附中人比較團結丶好相處，建中人聰明但比較孤僻一點」。

但也有人覺得，建中的自由風氣不比附中差！「若是您的孩子覺得附中比建中自由，那請告訴他，建中無論在校風、社團、自由程度絕對都不輸附中」、「我兒子去年上建中，以為競爭激烈，沒想到同學互相鼓勵、學習學風很好，完全不會鬼混，社團風很盛，和北一女，景美，中山聯誼，學姊學妹也認識很多，才不是和尚學校」、「如果想去國外讀書的，建中更是首選，國外一流大學很多會到建中招生」。

最多人認為，人生是他的，還是要尊重孩子的選擇，「尊重兒子吧，去年就發生一個北一女意外…」、「不用說服，那是他自己的人生，就算你說服他，他最後都會把不滿怪在你身上。

(中時電子報)