「咖啡哥」涉擄人勒贖上千萬 4同夥被捕交保

「咖啡哥」涉擄人勒贖上千萬，4同夥被捕交保。（資料照/取自臉書《黑色豪門企業》）

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因經常在網路直播嗆聲，綽號「咖啡哥」的陳國政，上月中旬與酒客衝突後被毆打丟包在高雄市火葬場，但網友在「爆料公社」踢爆，指陳國政被毆打前，曾犯下擄人勒贖案；台北地檢署12日指揮北市大安警分局，拘提陳國政的4名同夥到案，訊後依恐嚇取財得利罪，分別諭令4嫌各以3至8萬元交保。

4嫌分別是黃彥甯8萬元交保，邱啟峰、陳維毅各以5萬元交保；袁弘修3萬元交保；4嫌均被限制出境、出海及住居。

檢警調查，今年5月12日晚上，綽號「咖啡哥」的陳國政，受託追討1筆1450萬元債務，涉嫌夥同4名同夥持槍押走被害人，除控制被害人行動外，還打電話給被害人家屬勒索1000萬元新台幣及120萬港幣贖金，換算共約1450萬元。

被害人家屬依約付贖金後，陳國政等人才放人，事後被害人家屬報案；但檢警偵查期間，上月16日凌晨，陳國政疑因到高雄市的舞廳消費不愉快，率眾到舞廳理論時，與另派酒客起口角衝突，陳被對方押至火葬場停車場毆打丟包，被發現時已奄奄一息。

此事曝光後，有網友起底陳國政背景，爆料他曾犯下擄人勒贖案件。北檢今天下午指揮北市大安警分局，拘提陳的同夥邱啟峰、黃彥甯、陳維毅3人到案，就在3嫌接受檢察官偵訊期間，警方在北檢法警室前，認出陪同3嫌前來偵訊的袁弘修亦涉案，立即將他逮捕。

(中時 )

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