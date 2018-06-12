張正傑、朱陸豪的監獄公益音樂會 走進女子監獄

鋼琴家謝婉玲（左起）、大提琴家張正傑與京劇美猴王朱陸豪跨界合作，走進高雄女子監獄表演。（李義攝）

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鋼琴家謝婉玲（左起）、大提琴家張正傑與京劇美猴王朱陸豪跨界合作，走進高雄女子監獄表演。（李義攝）
鋼琴家謝婉玲（左起）、京劇美猴王朱陸豪、大提琴家張正傑跨界合作，走進高雄女子監獄表演。（李義攝）

高雄女子監獄12日有一場別開生面的音樂會，大提琴家張正傑攜手國寶級京劇美猴王朱陸豪、鋼琴家謝婉玲跨界合作，東西方不同領域藝術巧妙融合演出，與台下受刑人互動打成一片，歡笑聲掌聲不斷，安可連連欲罷不能。

這場與中鋼集團教育基金會合作的「張正傑老師監獄公益音樂會」首度踏入高雄女子監獄，一連舉行兩場。基金會執行長張秋波、典獄長林錦清等人也與大家一起欣賞同樂。

張、朱、謝3人合作演出，不論是德布西音樂聲中的美猴王偷月亮，還是大提琴替代了京劇二胡伴奏下，唱出京劇的《空城計》，或崑曲的《挑滑車》、《霸王別姬》，受刑人聽得開心。

張正傑讓觀眾猜猜音樂曾與那些廣告搭配，或朱陸豪引領做著京劇身段，受刑人熱情互動，不時爆出笑聲掌聲。

與張正傑跨界合作多年的朱陸豪是首度踏入監獄演出，他說，演出前心裡感覺有些忐忑，見到層層鐵門約束，為受刑人感到難過；不過，她們比一般音樂會的觀眾更投入更熱情。他讚嘆「水準很高」。

已舉辦多場監獄音樂會的張正傑表示，1996年看了電影【刺激1995】後，萌生到監獄為受刑人演奏念頭，獲得時任法務部長馬英九、文建會主委鄭淑敏支持，開始監獄音樂會。

他忘不了當年第一站的綠島監獄，上台演出前忽然開始緊張，因為沒有看過這麼多的大哥，但是隨著音樂的進行，受刑人的表情從僵硬到露出笑容，甚至聽到台灣民謠時落淚，令他印象深刻也更堅定繼續走入監獄演奏的初心。

(中時 )

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