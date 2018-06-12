新化百年米店歇業 文史團體接手活化

具有145年歷史的晉發米穀商店也因屋主無意繼續經營，面臨轉租命運。新化社區營造協會副總幹事許明揚（右）把米店承租下來，由在地青年李翊正接手營業，希望保存米店和店內文物，讓老房子的生命可以繼續延續。（李其樺攝）

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新化中正老街每逢周末吸引大量遊客前來老街觀光，不過隨著歲月流逝，老街上的傳統店家一間間歇業、轉手他人經營，具有145年歷史的晉發米穀商店也因屋主無意繼續經營，面臨轉租命運。新化社區營造協會副總幹事許明揚得知後，把米店承租下來繼續營業，希望保存米店和店內文物，讓老房子的生命可以繼續延續。

許明揚今年40歲，多年來從事農村再生和社區營造工作，繼成立拾荒工作室後，因為不忍看到新化老街傳統店面逐漸消逝，去年許和工作團隊將一間即將歇業的老西藥房，重新翻修更名為「郡九街庄」，店內販賣小農手工商品，讓西藥房以全新面貌繼續在老街營業。

同樣位於新化中正老街的晉發米穀商店近日因屋主身體健康欠佳，米店即將歇業頂讓出去，許明揚得知後，今年4月起承租下店面，繼續維持米店運作。

許明揚表示，晉發米穀商店最早從清朝年間營業至今，超過145年歷史，店內至今保留許多珍貴的文物，如店門口擺放的米桶，是過去美軍協防台灣所留下來的產物；其中最具保存價值的為100年前製造的台灣檜木製碾米機，「全台現存的碾米機每一具構造、外型都不一樣，這也是新化獨一無二保留下來的傳統碾米機」。

許明揚說，目前已進行規畫設計，希望米店能以無包裝商店的方式重新出發，讓客人可以自行攜帶容器來店內購買穀物，並參觀體驗傳統碾米機和各式機具，也期盼未來更多有志文化保存的團隊進駐新化老街，讓每家老店都能帶出不一樣的人文風采。

(中時 )

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