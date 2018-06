掀起大猜謎！伊凡卡引用謎樣中國諺語挺川金會

2018年06月12日 18:56 中時電子報 蔡萱

“Those who say it can not be done, should not interrupt those doing it.” -Chinese Proverb — Ivanka Trump (@IvankaTrump) June 11, 2018

美國第一千金伊凡卡12日雖然沒有出席在新加坡舉行的川金世紀峰會,但她也不忘在峰會開始前夕,發推文挺老爸,而且還號稱她發的英文推文是引用「中國諺語」,不過這句話卻掀起了網友大猜謎,想知道伊凡卡這句究竟是哪來的中文諺語,不少人認為這根本可能是網路流行用語。

美國總統助理也就是川普的女兒伊凡卡,12日在推特寫道「那些說某事不可能完成的人,不應該打斷正在實際做事的人(Those who say it can not be done, shouldnot interrupt those doing it.”-Chinese Proverb)」,還稱這句話是來自中國諺語,由於也是這天川普與金正恩在新加坡舉行世紀峰會,讓不少人認為這是她在為父親護航。

然而此推文一出,伊凡卡原先想表達力挺父親的意圖,似乎被轉移了焦點,因為大批大陸網友最想知道的是,這句英譯的「中國諺語」究竟出處為何。

有網友認為這句可能是在說「己所不欲,勿施於人」、《論語》中的「君子欲訥于言而敏於行」,或是「與其坐而論道,不如起而行之」。

也有網友認為這是熱門網路用語,像事可以理解為「你行你上啊,不行別嗶嗶」(you can you up , no can no bb),或是「不做事就閉嘴」等。

除此之外,還有各式各樣的搞笑留言,像是可能是「好狗不擋道」,或是「這是熊貓快餐(Panda Express)的幸運餅乾裡看的啦」,還有人笑稱:「伊凡卡一句中國諺語,累死了全中國腦細胞。」

不過上海復旦大學歷史教授馮瑋也在微博上留言,認為這句諺語怎麼翻譯並不重要,伊凡卡之所以標明這是中國諺語,意在這句話就是講給中國人聽的。

