掀起大猜謎！伊凡卡引用謎樣中國諺語挺川金會

美國第一千金伊凡卡。(美聯社)

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中時電子報

美國第一千金伊凡卡12日雖然沒有出席在新加坡舉行的川金世紀峰會，但她也不忘在峰會開始前夕，發推文挺老爸，而且還號稱她發的英文推文是引用「中國諺語」，不過這句話卻掀起了網友大猜謎，想知道伊凡卡這句究竟是哪來的中文諺語，不少人認為這根本可能是網路流行用語。

美國總統助理也就是川普的女兒伊凡卡，12日在推特寫道「那些說某事不可能完成的人，不應該打斷正在實際做事的人（Those who say it can not be done, shouldnot interrupt those doing it.”-Chinese Proverb）」，還稱這句話是來自中國諺語，由於也是這天川普與金正恩在新加坡舉行世紀峰會，讓不少人認為這是她在為父親護航。

然而此推文一出，伊凡卡原先想表達力挺父親的意圖，似乎被轉移了焦點，因為大批大陸網友最想知道的是，這句英譯的「中國諺語」究竟出處為何。

有網友認為這句可能是在說「己所不欲，勿施於人」、《論語》中的「君子欲訥于言而敏於行」，或是「與其坐而論道，不如起而行之」。

也有網友認為這是熱門網路用語，像事可以理解為「你行你上啊，不行別嗶嗶」（you can you up , no can no bb），或是「不做事就閉嘴」等。

除此之外，還有各式各樣的搞笑留言，像是可能是「好狗不擋道」，或是「這是熊貓快餐（Panda Express）的幸運餅乾裡看的啦」，還有人笑稱：「伊凡卡一句中國諺語，累死了全中國腦細胞。」

不過上海復旦大學歷史教授馮瑋也在微博上留言，認為這句諺語怎麼翻譯並不重要，伊凡卡之所以標明這是中國諺語，意在這句話就是講給中國人聽的。

(中時電子報)

文章來源：No one in China knows the “Chinese proverb” Ivanka Trump tweeted for the US-North Korea summit

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