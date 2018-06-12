中市警六分局邀警眷、民力影城同樂 發揮「影」響力

2018年06月12日 19:53 中時 盧金足

台中市警察局第六分局分局長陳武康（中）頒獎表揚績優警察人員、警友、義警、民防、義交、志工及守望相助隊等。（盧金足攝）

台中市警察局第六分局分局長陳武康期勉同仁為維護轄區良好治安環境持續努力。（盧金足攝）

台中市警察局第六分局舉辦慶祝警察節系列活動，三大活動主軸包括績優人員榮譽表揚、電影欣賞及捐血助人。（盧金足攝）

警察局第六分局分局長陳武康帶頭挽袖捐熱血。（盧金足翻攝）

台中市政府警察局第六分局為慶祝107年警察節，慰勞員警的辛勞，提前於12日擴大舉辦慶祝警察節系列活動，在台中新光影城場地，頒獎表揚績優警察人員、警友、義警、民防、義交、志工及守望相助隊等，並安排欣賞知名電影《羊之木》，營造出熱情歡樂氣氛，同時鼓勵同仁挽袖捐血，為社會公益盡一分心力。

警察局第六分局分局長陳武康表示，警察工作辛勞，加上作息不正常，尤其該分局勤務特別繁重，藉由此次活動，希望帶給同仁不一樣的警察節，特別與警友辦事處及各警友站共同策劃，讓員警以輕鬆愉快的心情慶祝這個專屬於警察的特別日子，期勉同仁為維護轄區良好治安環境持續努力。

第六分局舉辦慶祝警察節系列活動，三大活動主軸包括績優人員榮譽表揚、電影欣賞及捐血助人。

績優人員榮譽表揚除頒獎感謝辛勞的警察同仁，也不忘各個默默付出的民力團隊，警力有限、民力無窮，因為有熱心市民的支持與奉獻，讓臺中治安平穩、交通順暢，成為更宜居的城市。

知名電影《羊之木》由日本奧斯卡金獎導演吉田大八執導，獲得國際大獎肯定，劇情懸疑且震撼人心，導演善於處理多主角的電影，細膩刻劃出每位角色迥然不同的個性與過往，值得細細品味，觀影後眾人紛紛討論及分享心得，獲得熱烈迴響。

慶祝警察節，不忘做公益，陳武康帶頭挽袖捐熱血，號召警察同仁、眷屬及協勤的民力外，經過活動現場的民眾感受到警察的熱血，紛紛主動響應捐血助人。

(中時 )