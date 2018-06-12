敏感肌保養市場夯 美國品牌CeraVe進軍台灣

2018年06月12日 19:04 中時 吳娮翎

CeraVe長效潤澤修護霜340g，579元。（CeraVe提供）

CeraVe主打明星商品長效清爽保溼乳236ml，409元。（CeraVe提供）

理膚寶水淨痘無瑕極效精 EFFACLAR DUO (＋) 40ml，950元。（理膚寶水提供）

敏感肌市場需求大，萊雅集團旗下理膚寶水一支獨秀，稱霸市場，而今集團再引進美國皮膚科醫師共同研發保養品牌CeraVe，訴求敏弱肌保養。

CeraVe榮獲美國身體乳市場滿意度第1名、亞馬遜身體乳品牌銷售第1名等多項冠軍榮耀，品牌進軍亞洲市場，選擇台灣作為首站，萊雅集團專業醫學美容事業部亞太區副總裁 Ninell Sobiecka表示，CeraVe擁有全球最完整「神經醯胺Ceramides」研究與領先業界的獨家專利「MVE長效保溼導入技術」，全系列產品通過「美國溼疹協會安心認證」，均不含香精、不生粉刺配方，不含刺激性致敏成分，適合敏感性皮膚，這次首度登台也特別強打美國消費者最喜愛3大明星產品系列，皮膚清潔系列、身體保溼系列、臉部潤澤系列。

姊妹牌理膚寶水備受全球皮膚科醫師青睞，穩坐敏弱肌市場龍頭，品牌投入青春痘控油抗痘科技與臨床實驗超過30年，今年推出專為油痘膚設計，強化升級淨痘無瑕極效精華EFFACLAR DUO（+） 。

(中時 )