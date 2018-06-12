端午可改走台61 國道客運尖峰段剩2成票

2018年06月12日 19:54 中時 王思慧

台61線西濱快速公路永安新豐通車路段通車，預計可減緩端午連假車流。（公路總局提供）

台61線西濱快速公路白沙屯通宵通車路段已通車，希望能減緩端午連假車流。（公路總局提供）

端午節連假即將到來，為緩解龐大的交通疏運量，公路總局自本月15日下午至19日上午為止，共計5天實施端午節連續假期交通疏運計畫。公路總局表示，目前各國道客運路線預售票於放假前1日及收假日等尖峰時段已銷售約7至8成，其他時段銷售約5至6成，民眾可儘速購票返鄉。

為鼓勵民眾在端午節連續假期能多搭乘公共運輸，公路總局於端午連假辦理「公共運輸票價優惠及轉乘優惠措施」，實施期間為6月15日0時起至6月18日24時止，包括國道客運票價優惠，14家業者86條路線，平均優惠額度約為原始票價85折、搭乘台鐵及國道客運轉乘在地客運基本里程或一段票免費（台北市政府轄管市區客運路線除外），以及32條「台灣好行」電子票證半價優惠等。

針對宜蘭地區返鄉人潮，公路總局已請國道5號客運業者增開班次，尖峰時段平均3至5分鐘發1班車，並視旅客情況機動加班，讓民眾等候時間縮短至20分鐘以內，每日開行班次可達1,800班次。而連假期間國道5號客運路線班次，以直達路線為主（台北－礁溪、台北－宜蘭及台北－羅東），後續民眾可利用宜蘭「台灣好行」、紅綠線、宜蘭勁好行等在地公車系統串聯至各大旅遊景點。

公路總局表示，台61線西濱快速公路後續建設路段已逐漸完工通車，其中桃園永安至新竹新豐路段已於5月19日通車，苗栗白沙屯至通霄路段已於6月2日通車，通車後中部地區路段可自新竹香山直駛至彰化芳苑，連續假期可做為國道的替代道路。公路總局預估，正常狀況下，走台61從北到南（新北起點到台南終點），車程約4.5小時。

公路總局副局長許鉦漳表示，桃園永安至新竹新豐路段共約9.7公里，採全線高架化，通車後用路人可由新北八里通行至新竹新豐，並接續台15線前往新竹市區；苗栗白沙屯至通霄路段共約9.6公里，為新建高架路段，通車後車流不再受平面道路交通號誌干擾。

不過目前台61線西濱快速公路全線尚有2處路段未通車，分別為新竹縣新豐至新竹市香山，及彰化縣芳苑至大城路段；前者請改行駛台15線替代道路，後者請改行駛台17線替代道路，雲林往北車輛請提前於橋頭交流道下。

(中時 )