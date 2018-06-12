癌婦誤信偏方 6個月癌症零期變4期 推拿師10萬交保

2018年06月12日 20:11 中時 陳志賢

中藥。(示意圖)

北市松山區某家整復中心陳姓推拿師，遭檢舉涉嫌拿不知名草藥誆稱病患能治療癌症，將一1瓶要價上千元的草藥水販售給病患服用，導致1名原本乳癌零期的老婦，變成乳癌4期。台北地檢署11日指揮松山警分局搜索整復中心、約談陳男及陳姓男助手2人，並查扣大批草藥。

檢方12日複訊依違反醫師法諭令陳男以10萬元交保，男助手以5萬元交保，檢警將持續清查被害人數。

檢警日前接獲60旬婦人檢舉，指她2016年間身體不適，到台安醫院就診出罹患乳癌零期，必須做化療，但她害怕西藥副作用，向親友打聽得知該整復中心有特效草藥，能讓罹癌的重病病患康復。

老婦說，該中心負責人陳姓推拿師指他有依據「祖傳秘笈」製作而成的草藥，不用化療，吃草藥會痊癒，自冰箱拿出1瓶黑褐色藥水，要她按時服用。她誤信陳男吹捧療效，購買草藥水服用6個月後，回醫院複診卻變成4期，她才哭著報案。

北檢11日指揮松山分局，搜索整復中心並約談陳男及男助手2人，查扣現場兩箱冷凍櫃與直立式冰箱內大批草藥水，以及藥丸、藥粉、藥袋、X光片、看診記錄等證物。

據了解，陳姓推拿師及陳姓助理否認不法，陳姓推拿師還說，他是某公立機關認可的中醫研究班學生。辯稱僅是提供調理身體，沒有保證癌症會痊癒。至於現場草藥水，是提供予家人服用。

檢方認定2人未取得合法醫師資格，卻擅自執行醫療業務，12日複訊後依違反醫師法，諭令陳姓推拿師以10萬元交保、陳姓男助理以5萬元交保。

(中時 )