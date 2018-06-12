藍正龍對楊丞琳噴發父愛！最怕女兒「坐上很吵的摩托車」離去

2018年06月12日 19:46 中時 林淑娟

藍正龍、楊丞琳再度合體宣傳《前男友不是人》。（八大）

藍正龍、楊丞琳再度合體宣傳《前男友不是人》。（八大）

藍正龍、楊丞琳再度合體宣傳《前男友不是人》。（八大）

39歲的藍正龍在台視、八大《前男友不是人》「回春」飾演高中生，他透露看著劇中頂著妹妹頭的楊丞琳，總會想到同樣造型的女兒小籃球，連楊丞琳都覺得他拍戲過程中經常對她噴發滿滿父愛。藍正龍則自爆從女兒出生後就開始幻想她被男生把走的那一天，「我最怕、最討厭會發生她將來坐在很吵的摩托車上離去，因為我討厭很吵的車」。

散發滿滿父愛的藍正龍說，女兒每天早上起床就會問媽媽「爸爸去哪裡」，到了晚上就說「很想爸爸」，他笑說：「生女兒是對的！」女兒也已經會在他外出工作時打視訊電話給他。前陣子拍電影時，有天女兒打視訊給他問：「把拔你在哪裡？」 他馬上給女兒看：「我在海裡！」楊丞琳也說他女兒超可愛，去年拍戲時她已會在視訊中問爸爸：「你什麼時候要下班？」笑說有這樣可愛的女兒，誰都會想要趕快回家吧。

至於一歲的兒子，他說兒子脾氣蠻好的，「沒有像我」，是天秤座、個性蠻優雅的，女兒則是金牛座，脾氣不太好有點拗，現在很會說「我不要」。是否還要生第三胎？他說要問太太。

藍正龍一度因當了爸爸、心境上有落差而不太想接演這部戲，楊丞琳說，他雖然散發父愛、也會分享小孩影片，但其實工作時並沒有因為小孩而有分心的感覺，也經常看不出他已是兩個孩子的爸爸，「他每天一樣騎腳踏車來，到任何場所第一件事就是先洗澡」。藍正龍笑說，前陣子他當導演拍電影時，有次在南京東路主場景附近實在找不到地方洗澡，結果就在陽台上，只穿著一條內褲洗了起來，還得邊洗邊交代大家不要過來。

楊丞琳飾演的「黎親愛」劇中對初戀男友「戴海安」奪命連環扣，如果男友搞失聯不回電？她說，如果是一、兩天都不回電話、不理對方，「那當然就不用在一起啦，有沒有心都可以看得出來」。她戲裡事隔10多年仍放不下初戀，人生也因陰魂不散的「大魔王」而卡關，她說，自己處理感情的態度與黎親愛完全不同，現實中的她「超級沒有大魔王」，過去的就會放掉，但不諱言也經歷過「聽到對方名字還是會心中一驚」，直到突然有一天發現聽到名字再也不驚了，就知道已經過去了。她直言那樣的人「對我來說是鬼」，說完趕緊提醒記者「不要亂寫名字喔」。

她說，最近不斷提醒看入戲的粉絲：「不要討厭我，我本身不是這樣的人，是很多原因導致黎親愛對愛情的猶豫不決。我處理感情非常清楚、不走回頭草路線。」她與舊愛可以當朋友，但絕對不會搞曖昧，如果發現對方對她還有感覺，就不會當朋友，當然也有些人不能繼續當朋友，一切端看緣分，以及中間兩人發生過什麼事，例如她與初戀小鬼，也是經過十幾年的歷練，「中間他也有無法見到我的時候，不是像現在立刻就像家人，是有過程的，中間有些聚會，他是不會出來的。可以發展成像我們現在這樣的情誼，確實非常難得」，所以她早期談戀愛時都會先定規矩、告訴準備交往的對象：「小鬼是我的朋友，如果不能接受，那我們不能在一起！」長大後就覺得可以不用講了，對方都應該知道他們只是朋友，也從沒有人因此就排斥。

(中時 )