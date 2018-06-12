名模條款明年上路 助理費恐難納入所得稅列舉扣除範圍

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明模林若亞抗稅成功，財政部將於月底提出《所得稅法》修正草案，讓薪水族報稅時可採用20萬元的定額減除或核實列舉扣除，昨日財政部召開公聽會，會中，與會人士對財部委外研究報告建議，核實扣除費用包括差旅費、行車油費、治裝費、進修訓練費、職業所屬工、商、公會會費、助理費、職業上班工具支出等七大項中的助理費，引有利用人頭避稅疑慮，建議再評估，恐難納入。

名模林若亞先前不滿國稅局，駁回她列舉扣除工作必要支出費用申請，因此聲請釋憲；去年初大法官釋字第745號解釋，認定國稅局禁止薪水族列舉扣除違憲，並要求財政部2年內完成檢討修正。

財政部表示，據研究報告建議，薪資所得的計算，採定額減除與特定費用減除擇一方式，即納稅義務人可自薪資所得中減除薪資所得特別扣除額20萬元，毋須提供費用單據或憑證；或選擇舉證特定必要費用的單據或憑證，自薪資所得中減除。

研究報告並建議，減除的特定費用項目應符合與提供勞務直接相關且必要、實質負擔、重大性及共通性等4大原則。像是差旅費、行車油費、治裝費、進修訓練費、職業所屬工、商、公會會費、助理費及職業上工具支出等。

不過助理費的部分，昨日在公聽會中，助理費部分引發爭議，與會人士認為，助理僅限少數特殊行業所需，不符共通性原則，且恐有虛列人頭問題，建議再評估，恐難納入。

(中時 )

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