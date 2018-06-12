獲頒大綬景星勳章 哈博：AIT新館落成證明美對台堅強支持

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蔡英文總統今頒贈美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席哈博（Gregg Harper）大綬景星勳章，哈博表示，今天「美國在台協會」新館落成典禮也證明美國對台灣的堅強支持。

總統強調，表彰長期支持台灣，力挺友台法案，積極推動台灣的國際參與，推動台美關係所做的貢獻；並期盼鼓勵新進議員同僚支持台灣，支持台美之間民主和自由的共通價值。

總統致詞時表示，今天，她要代表台灣政府以及人民，頒予大綬景星勳章，感謝哈博主席擔任美國國會台灣連線主席期間，為台美關係所做的貢獻。「台灣很幸運，在美國國會中，有很多好朋友支持我們」，哈博共同主席，就是台灣最好的朋友之一。

總統指出，哈博共同主席在任職國會期間，向來力挺許多友台法案、積極推動台灣的國際參與。最近連署通過的《臺灣旅行法》，就是台美關係良好的最佳證明。

此外，總統也感謝哈博共同主席，上週在國會重申《臺灣關係法》在區域安全的重要性。在最近區域多變的情勢中，給台灣最大的支持。

總統提到，雖然哈博主席即將在今年底退休，但是她相信哈博主席推動台美關係的熱情，不僅不會間斷，也能夠鼓勵新進議員同僚支持台灣，支持台美之間民主和自由的共通價值。

總統也邀請哈博共同主席，在退休之後，能夠偕同夫人常到台灣走走，看看老朋友。最後，總統再次感謝哈博共同主席對促進台美關係的貢獻，祝福他退休生活健康快樂，一切平安順利。

哈博共同主席在受勳後致詞感謝蔡總統頒贈大綬景星勳章，這對他和夫人而言意義重大。他說，2009年1月起，展開促進台美關係的相關工作。今天獲此殊榮，再次證明美國對台灣的承諾；而今天「美國在台協會」（AIT）新館落成典禮也證明美國對台灣的堅強支持。

哈博共同主席也提到，最近美國國會通過的《臺灣旅行法》，並由川普總統簽署完成立法，這也顯示美國國會對台灣的支持。他再次感謝蔡總統頒予大綬景星勳章，他將珍視這項殊榮。

(中時 )

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