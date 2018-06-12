罕見「鬼聯姻」！宜蘭萬善公戀愛了 迎娶彰化九天尊王侍女

2018年06月12日 20:02 中時 謝瓊雲

羅東萬善堂萬善公將迎娶彰化是西門必應廟九天尊王的侍女，傍晚完成提親儀式，娶親則定在農曆7月15日。(謝瓊雲攝)

羅東萬善堂依台灣傳統婚俗，準備12項大禮下聘。(謝瓊雲攝)

羅東萬善堂依台灣傳統婚俗，準備12項大禮下聘。(謝瓊雲攝)

無奇不有！彰化市區12日傍晚有場罕見的冥界聯姻。宜蘭縣羅東鎮清水溝萬善堂的萬善公，廟方人員扛著喜餅、炮燭等傳統婚俗用的12項大禮，到彰化市西門必應廟提親、下聘，將為萬善公娶親，而大喜之日就訂在農曆7月15日。

西門必應廟，是彰化市主祀九天尊王的百姓公媽廟，與萬善堂相同，主要收祀無主男女枯骨，集堆成塚立祠祭祀，祭拜的是集體無嗣魂靈，在一般傳統民俗上多是為「陰廟」，日前傳出雙方因會香，而有萬善公與廟內陪侍侍女「鳳汝」看對眼、還要成親，成為地方逸趣奇聞，信徒們得知後嘖嘖稱奇，也引發不少討論。

必應廟管理人林佳伯表示，過去並未與羅東萬善堂有所交流，4月時曾前來彰化會香，不料居然是萬善公來挑老婆；會香後對方總幹事告知，會香時夜宿旅館曾有一女子入夢、回到宜蘭後廟裡執事3天3夜吃不下飯，經擲筊請示才知萬善公有意迎娶必應廟普渡公的侍女。

12日是農曆4月29日，適逢九天尊王聖誕，必應廟內除了舉辦祭典，廟內張燈結綵，有不少民眾備妥供品祭拜；廟方也慎重其事張貼大囍字、懸掛八仙綵充當喜幛，並準備荔枝、喜糖等十項回禮；萬善堂人員特地包了一部遊覽車前來，雙方代表還喝交杯酒，完成下聘儀式。

林佳伯說，得知萬善公有意來提親，之前請示九天尊王，獲聖杯應允，並指示要將「鳳汝」收為義女，要求廟方隆重、風光辦理「嫁女兒」儀式，不能太過草率馬虎，完成提親後，雙方已講定娶親日訂在農曆7月15日，也是萬善公的聖誕日，屆時美嬌娘萬善婆「鳳汝」的神像就會雕刻好，廟方一定「妝水水」將她風光大嫁。

(中時 )