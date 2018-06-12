罕見「鬼聯姻」！宜蘭萬善公戀愛了 迎娶彰化九天尊王侍女

冥界聯姻。宜蘭羅東萬善堂與彰化西門必應廟代表人員喝下交杯酒完成提親儀式。(謝瓊雲攝)

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羅東萬善堂萬善公將迎娶彰化是西門必應廟九天尊王的侍女，傍晚完成提親儀式，娶親則定在農曆7月15日。(謝瓊雲攝)
羅東萬善堂依台灣傳統婚俗，準備12項大禮下聘。(謝瓊雲攝)
羅東萬善堂依台灣傳統婚俗，準備12項大禮下聘。(謝瓊雲攝)

無奇不有！彰化市區12日傍晚有場罕見的冥界聯姻。宜蘭縣羅東鎮清水溝萬善堂的萬善公，廟方人員扛著喜餅、炮燭等傳統婚俗用的12項大禮，到彰化市西門必應廟提親、下聘，將為萬善公娶親，而大喜之日就訂在農曆7月15日。

西門必應廟，是彰化市主祀九天尊王的百姓公媽廟，與萬善堂相同，主要收祀無主男女枯骨，集堆成塚立祠祭祀，祭拜的是集體無嗣魂靈，在一般傳統民俗上多是為「陰廟」，日前傳出雙方因會香，而有萬善公與廟內陪侍侍女「鳳汝」看對眼、還要成親，成為地方逸趣奇聞，信徒們得知後嘖嘖稱奇，也引發不少討論。

必應廟管理人林佳伯表示，過去並未與羅東萬善堂有所交流，4月時曾前來彰化會香，不料居然是萬善公來挑老婆；會香後對方總幹事告知，會香時夜宿旅館曾有一女子入夢、回到宜蘭後廟裡執事3天3夜吃不下飯，經擲筊請示才知萬善公有意迎娶必應廟普渡公的侍女。

12日是農曆4月29日，適逢九天尊王聖誕，必應廟內除了舉辦祭典，廟內張燈結綵，有不少民眾備妥供品祭拜；廟方也慎重其事張貼大囍字、懸掛八仙綵充當喜幛，並準備荔枝、喜糖等十項回禮；萬善堂人員特地包了一部遊覽車前來，雙方代表還喝交杯酒，完成下聘儀式。

林佳伯說，得知萬善公有意來提親，之前請示九天尊王，獲聖杯應允，並指示要將「鳳汝」收為義女，要求廟方隆重、風光辦理「嫁女兒」儀式，不能太過草率馬虎，完成提親後，雙方已講定娶親日訂在農曆7月15日，也是萬善公的聖誕日，屆時美嬌娘萬善婆「鳳汝」的神像就會雕刻好，廟方一定「妝水水」將她風光大嫁。

(中時 )

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