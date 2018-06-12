世足》倒數2天－金靴J羅＋法考入列 哥倫比亞要更上層樓

2018年06月12日 20:07 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

哥倫比亞4年前在本世紀首次打入世足，但欠缺經驗且主力前鋒法考（Radamel Falcao）因傷缺陣，並不被外界看好。沒想到新星J.羅瑞格茲（James Rodriguez）竄出，直到8強才遭地主巴西淘汰。不過哥國已創下隊史最佳參賽成績，J羅不但穿上世足金靴，還高價轉會西甲豪門皇家馬德里，風光無限。

J羅無疑是藉巴西世足賽知名度爆紅的最大受益者，儘管後來他到皇馬因定位問題，並未踢出符合期待的表現，但在國家隊仍維持水準，於世足資格賽貢獻6進球4助攻，幫助哥國拿下南美第4名，連兩屆打入世足賽。

其實在巴西世足賽前，J羅就是哥倫比亞的最佳球員，只是沒人料到才22歲的他，竟然能以「黃金左腳」與超越年齡的成熟度，成為世界頂尖球星。4年過去J羅更加成熟，上季租借至拜仁慕尼黑也一掃在皇馬的鬱悶，於德甲貢獻7進球11助攻，還在歐冠踢開皇馬大門，繼續在俄羅斯世足賽扮演哥倫比亞的攻擊靈魂。

哥倫比亞隊長法考4年前因傷錯過世足賽，這回終於能夠健康出征。（美聯社資料照）

J羅這次也不孤單，隊長法考去年6月成為隊史進球王，並在世足資格賽最後4戰貢獻2球，立下關鍵戰功。儘管已經32歲，法考近兩季在法甲功入39球，寶刀未老的他終能如願參加世足，也能以經驗輔佐J羅。

效力於義甲冠軍尤文圖斯的盤帶魔人夸德拉多（Juan Cuadrado），本季雖因傷沒能穩定出賽，還是哥倫比亞不動的先發右翼。速度快的穆瑞爾（Luis Muriel）能左能前，則是鋒線活棋。

哥倫比亞攻擊仍有看頭，意外的是左翼卡多納（Edwin Cardona）、前鋒杜凡薩帕塔（Duván Zapata）最終未獲總教練佩克曼（Jose Pekerman）青睞。其中薩帕塔本季在義甲桑普多利亞貢獻11球，可以在B計畫搭配法考變陣雙箭頭，畢竟資深前鋒巴卡（Carlos Bacca）近況低迷，也使佩克曼的選人遭到質疑。

哥倫比亞門神歐斯皮納在母隊兵工廠淪為替補，信心不足成為國家隊隱憂。（美聯社資料照）

哥倫比亞的最大隱憂是門將歐斯皮納（David Ospina），他也是在上屆世足後風光加盟英超兵工廠，首季就因傷影響出賽，次季槍手簽下捷克門將切赫（Petr Čech），更讓歐斯皮納徹底淪為替補。在世足資格賽尾聲與今年3月對法國的友誼賽，歐斯皮納顯得很沒信心，前進俄羅斯得恢復水準才行。

整體而言，哥倫比亞戰力猶勝上屆，既然H組沒有超級強隊，只要J羅和隊友發揮水準，沒道理懷疑他們進不了淘汰賽。但16強起才是考驗，畢竟上屆他們也是小組賽籤運超好，16強還碰上蘇亞雷斯（Luis Suarez）咬人禁賽的烏拉圭，晉級8強沒有太多波折。

這支哥倫比亞目前最大的考驗，是還沒證明他們能夠擊敗強隊。有人說4年前的巴西為隊史最弱，但仍足以淘汰哥倫比亞。這次他們得在16強擊敗比利時或英格蘭，能過這關追平上屆成績，才算真正躋身強隊之林，再談更上層樓。

夸德拉多（右）本季在尤文圖斯因傷影響出賽，仍是哥倫比亞的不動右翼。（美聯社資料照）

哥倫比亞小檔案

★世界排名：16

★世足參賽次數：6

★世足最佳成績：8強（2014年）

★上屆成績：8強（1比2負巴西）

★總教練：佩克曼（Jose Pekerman）

(中時電子報)