高雄女監自創品牌「日頭妹」 烘焙零食品質保證

2018年06月12日 20:00 中時 李義

高雄女子監獄自營工場的「日頭妹」已申請註冊，可愛又充滿活力。（李義攝）

要進入自營工場學員，可都是通過老師認證，技術已經可以獨當一面了。（李義攝）

高雄女子監獄生產單品多達數十種。（李義攝）

高雄女子監獄。（李義攝）

高雄女子監獄收容1500名女受刑人，獄方找來頂尖師資傳授各項技藝，她們產出的烘培食品物美價廉，手工編織刺繡精美，令人驚豔，礙於恐遭外界批評與民間商家爭利，低調行銷，是內行人才知道的物超所值精品。

受刑人製作的食品及藝品都有超水準的品質，授業老師都是監所特別聘來的業界高手，不是開班授課就結束了，女學員們也是要經過老師的考核，確定技術純熟才算出師，才能參與自營工場生產。

作業科長翁惠蘭表示，工場生產的食品品項多達20多種，還有搭配組合的各式禮盒，可供年節送禮，分量大又豐富，價格較坊間同型產品少了至少1/2，嘗過的人都肯定，很容易成為回頭客。

例如南瓜子酥的餡多顆粒大，售價比坊間便宜至少一倍，鮮奶烤布丁與奶酪烤布丁也一樣，濃郁的口感令人回味無窮，且保證使用純鮮奶及鮮奶油，不加一滴水，也不加香料。

採用台灣棉布及帆布製的淑女包，作工細緻，樣式比市售的手提包毫不遜色，都是學員們用心投入的成果。

為鼓勵學員，也是對學員手藝的肯定，已把專屬的「日頭妹」申請商標。翁惠蘭說，會取名「日頭妹」是因為南台灣的「日頭揪炎」。

為避免與坊間競爭，遭與民爭利的批評，這些物超所值的美食與藝品都未在市場通路鋪貨，僅接受訂製，可宅配，不過須滿6000元才免運費。

(中時 )