高雄女監自創品牌「日頭妹」 烘焙零食品質保證

高雄女監作業科長翁惠蘭對自營工場生產的食品與藝品都具深信心，強調品質保證外，更是物超所值。（李義攝）

友善列印
中時
高雄女子監獄自營工場的「日頭妹」已申請註冊，可愛又充滿活力。（李義攝）
要進入自營工場學員，可都是通過老師認證，技術已經可以獨當一面了。（李義攝）
高雄女子監獄生產單品多達數十種。（李義攝）
高雄女子監獄。（李義攝）

高雄女子監獄收容1500名女受刑人，獄方找來頂尖師資傳授各項技藝，她們產出的烘培食品物美價廉，手工編織刺繡精美，令人驚豔，礙於恐遭外界批評與民間商家爭利，低調行銷，是內行人才知道的物超所值精品。

受刑人製作的食品及藝品都有超水準的品質，授業老師都是監所特別聘來的業界高手，不是開班授課就結束了，女學員們也是要經過老師的考核，確定技術純熟才算出師，才能參與自營工場生產。

作業科長翁惠蘭表示，工場生產的食品品項多達20多種，還有搭配組合的各式禮盒，可供年節送禮，分量大又豐富，價格較坊間同型產品少了至少1/2，嘗過的人都肯定，很容易成為回頭客。

例如南瓜子酥的餡多顆粒大，售價比坊間便宜至少一倍，鮮奶烤布丁與奶酪烤布丁也一樣，濃郁的口感令人回味無窮，且保證使用純鮮奶及鮮奶油，不加一滴水，也不加香料。

採用台灣棉布及帆布製的淑女包，作工細緻，樣式比市售的手提包毫不遜色，都是學員們用心投入的成果。

為鼓勵學員，也是對學員手藝的肯定，已把專屬的「日頭妹」申請商標。翁惠蘭說，會取名「日頭妹」是因為南台灣的「日頭揪炎」。

為避免與坊間競爭，遭與民爭利的批評，這些物超所值的美食與藝品都未在市場通路鋪貨，僅接受訂製，可宅配，不過須滿6000元才免運費。

(中時 )

罕見「鬼聯姻」！宜蘭萬善公戀愛… 板橋分屍》將辦告別式 黃女哥哥…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。