趙駿亞、李燕「認真交往」已見過雙方父母！曝追到女友絕招

趙駿亞擔任義大利專業運動品牌大使。（diadora 提供）

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趙駿亞擔任義大利專業運動品牌大使。（diadora 提供）
趙駿亞擔任義大利專業運動品牌大使。（diadora 提供）
趙駿亞擔任義大利專業運動品牌大使。（diadora 提供）
趙駿亞擔任義大利專業運動品牌大使。（diadora 提供）
趙駿亞、李燕因戲結緣，現正穩定交往中。 （資料照）

形象陽光健康的趙駿亞獲邀擔任義大利國寶鞋運動品牌diadora台灣首位品牌大使，他12日拍攝形象廣告，受訪時大方坦承與李燕已交往4、5個月，最近經常帶女友一起跑步運動，也都見過雙方父母。被問當初是誰主動？他立馬代言魂上身笑說：「我穿了很好跑的球鞋，比較好追她嘛！」

趙駿亞心中的李燕，是個善良、孝順、工作態度很好的人，他說，以前就常聽她講起家人的事，每周都會跟家人見面好幾次，他也覺得這樣挺好的。他父母和李燕見過幾次面，對她的印象和評價很好，接著開玩笑說「父母都是善良的人、都說好話」。

由於李燕曾有過一段短暫婚姻，也說過不太可能再輕易婚頭，他說不知道將來她的想法是否會變化，但起碼現階段兩人都很認真在交往。外界以為他愛遊山玩水、個性定不下來，但他其實是想要結婚的人，自己喜歡的那些活動以後親子都可以一起參與，現在也都會帶女友一起去。兩人一起跑步時是否擔心被狗仔跟拍？趙駿亞笑說，只要不要穿著很亮的跑服去信義區跑，就不會被拍到了，再加上他們通常是在健身房或是運動中心裡運動，比較不會有這個問題。其實兩人戀情公開後態度轉為大方，他說，反正已經被拍到、也寫過了，其他也沒什麼好特別閃躲的。

至於前女友高宇蓁在他爆發緋聞時曾說「李燕不是他的菜」，趙駿亞說，高沒有特別跟他討論過這件事，可能因為是演員、情緒反應大，加上兩人比較熟所以敢開他玩笑，兩人最近在《金家好媳婦》再度配對，至今只有打招呼，沒有再聊感情上的話題，他說高宇蓁之於他，就是個「江湖故人」。李燕知道他們合作拍戲，也理解是為了工作，如果將來有吻戲、親密戲，他一定會先報備。

(中時 )

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