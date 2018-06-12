遊戲取名「台北李玉璽」 李玉璽被隊友嗆：我林俊傑

李玉璽擺出戽斗臉學袋鼠跳。（HTC提供）

友善列印
中時
李玉璽本來就很喜歡打電動。（HTC提供）

李玉璽今日體驗HTC首款扭蛋VR體動能遊戲《戽斗袋鼠》，他平時就常打電玩，幫電玩角色ID冠上地名「台北李玉璽」，有次他跟遊戲中的隊友坦白說：「如果我說我真的是李玉璽你相信嗎？」隊友神回覆：「相信啊，我是林俊傑。」他玩遊戲EQ頗高，不太會發脾氣，只有被隊友嗆的時候會生氣。

李玉璽現場體驗遊戲，戴上VR眼鏡進入投影的虛擬實境，因為遊戲要跳高，怕高的他發出尖叫，還縮在地板上，模樣滑稽，結束後他分享心得，認為遊戲中的下墜感相當真實，有一種心跳加速的感覺，形容下墜速度比談戀愛還快。

李玉璽也會到好友周興哲家玩電動，玩VR類型的射擊遊戲，和今天活動上體動能類型不同，相較之下他射擊遊戲較在行，搞笑說：「其實我也沒有很會射啦。」

此外李玉璽表示，最近粉絲團有粉絲人數出走的狀況，他分析並不是和女友溫妮感情見光死導致，而是他會在臉書上傳鬼臉照，解釋說每次只要PO鬼臉照粉絲數量就會少個500人左右，不過他今日依舊玩心大起，模仿「戽斗袋鼠」擺出戽斗臉。

李玉璽現在勤跑宣傳，跟溫妮相處時間變少，兩人見面就只有吃飯、看看影片，小倆口不會一起打電動，共同興趣是玩音樂，他說：「現在還是以工作為主，不會受感情影響。」

(中時 )

被虧「女兒遺傳你的歌聲怎麼辦？… 周遊盼重現經典劇 曾勸傅達仁不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。