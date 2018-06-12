遊戲取名「台北李玉璽」 李玉璽被隊友嗆：我林俊傑

2018年06月12日 20:07 中時 李承陽

李玉璽本來就很喜歡打電動。（HTC提供）

李玉璽今日體驗HTC首款扭蛋VR體動能遊戲《戽斗袋鼠》，他平時就常打電玩，幫電玩角色ID冠上地名「台北李玉璽」，有次他跟遊戲中的隊友坦白說：「如果我說我真的是李玉璽你相信嗎？」隊友神回覆：「相信啊，我是林俊傑。」他玩遊戲EQ頗高，不太會發脾氣，只有被隊友嗆的時候會生氣。

李玉璽現場體驗遊戲，戴上VR眼鏡進入投影的虛擬實境，因為遊戲要跳高，怕高的他發出尖叫，還縮在地板上，模樣滑稽，結束後他分享心得，認為遊戲中的下墜感相當真實，有一種心跳加速的感覺，形容下墜速度比談戀愛還快。

李玉璽也會到好友周興哲家玩電動，玩VR類型的射擊遊戲，和今天活動上體動能類型不同，相較之下他射擊遊戲較在行，搞笑說：「其實我也沒有很會射啦。」

此外李玉璽表示，最近粉絲團有粉絲人數出走的狀況，他分析並不是和女友溫妮感情見光死導致，而是他會在臉書上傳鬼臉照，解釋說每次只要PO鬼臉照粉絲數量就會少個500人左右，不過他今日依舊玩心大起，模仿「戽斗袋鼠」擺出戽斗臉。

李玉璽現在勤跑宣傳，跟溫妮相處時間變少，兩人見面就只有吃飯、看看影片，小倆口不會一起打電動，共同興趣是玩音樂，他說：「現在還是以工作為主，不會受感情影響。」

(中時 )