傅達仁等4天終化輕煙 將長眠金山平安園

2018年06月12日 20:13 中時電子報 蔡曉婷

李恕權曾透露傅達仁的安葬地。（圖／取自李恕權臉書）

資深體育主播傅達仁因罹患胰臟癌末期，本月7日在瑞士接受安樂死──陪伴性自殺（accompanied suicide），享壽85歲，乾兒子李恕權隔天曾發文悼念，說：「你放心走，我們大家會一起努力，把你的遺志做到盡善盡美。愛你永遠，也會常來平安園看您的」，今(12日)媒體報導，傅達仁的遺體已進行火化，化作一縷輕煙。

一心提倡安樂死立法的傅達仁，7日在瑞士用自己生命替國人樹立典範，盼能將安樂死立法的議題推動下去，而陪伴傅達仁走上最後一途的乾兒子李恕權也發文強調：「他走前最後的遺願：為台灣樹立良好完善的安樂法，讓長年痛苦絕症，無法為自己發聲的病患，不再煎熬，不再拖累家屬與社會。」

李恕權更透露傅達仁的遺言：「有生就必有死，不須恐懼，停止政黨惡鬥，放下敵我，台灣努力爭氣加油！」表示未來會常到平安園探望乾爹。而傅達仁兒子傅俊豪也讚父親是生命勇士，直到最後一刻他們才理解傅達仁的理念，「很榮耀有這樣的父親」。

據《蘋果日報》報導，鄭貽稍早證實，傅達仁過世第4天，遺體已接受火化，家人隨後會帶傅達仁骨灰回台，長眠於新北市金山區的基督教平安園。

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(中時電子報)