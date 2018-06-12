梅雨鋒面到 政院提醒農委會防範蔬果價格波動

2018年06月12日 20:23 中時 張理國

行政院長賴清德關切明（13）日起台灣受梅雨鋒面與西南氣流，可能帶來強降雨災情，特別指示今日下午4時於交通部中央氣象局召開情資研判會議，其中災防辦提醒，因應豪雨災害可能造成農民搶收及農產品價格波動影響，農委會應即早啟動防範蔬果價格波動之風險處置機制。

下午的情資研判會議是由行政院災害防救辦公室，邀集內政部、經濟部、國防部、交通部、農委會、及國家災害防救科技中心等相關部會，共同聽取氣象分析報告，並要求各部會督促所屬及地方政府各級防救災人員，提前做好整備工作。

中央氣象局表示，13日下午滯留鋒面及西南氣流影響，天氣不穩定，台灣各地陸續會有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨，尤其南部地區及中部山區有局部豪雨以上等級雨量發生機率。另適逢大潮期間及強風影響，西南部地區沿海與低窪地區應慎防淹水及長浪。

經濟部表示，為因應豪雨威脅將自6月12日中午提前部署，水利署已先成立應變小組，後續視降雨情形，逐步提升應變層級。

行政院災害防救辦公室表示，本次情資研判會議請中央氣象局持續監控劇烈天氣動態，與各防災單位保持密切聯繫，同時要求中央及地方各級政府隨時注意豪大雨特報及監控雨量，通報所屬提早整備；此外，由於今年2月6日花蓮地震已使山區土石鬆動，土坡災害的風險大為提高，請各中央及地方政府提高警覺，嚴密監控，針對高災害潛勢區加強預防性整備作為，並且本於超前部署的精神，儘早啟動各項避災減災措施。另請經濟部、內政部、交通部等中央部會及各地方政府掌握水利設施、河川疏浚、都市下水道清疏、公路工程整治進度。

政院表示，因應豪雨災害可能造成農民搶收及農產品價格波動影響，農委會應即早啟動防範蔬果價格波動之風險處置機制，同時積極對外說明政府因應作為，妥適調配農產供銷，穩定民生物價。各級政府應利用社群網路、平面與電子新聞等管道，主動加強宣導政府整備應變各項作為，並與地方政府保持聯繫，掌握即時災情。

根據中央氣象局預報本波滯留鋒面及西南氣流，於端午連續假期仍可能受影響，考量民眾返鄉交通需求，請交通部針對易致災公路段與各項交通運輸工具預做規劃及備援疏運方案，以減少因災害造成的交通衝擊。另外，端午節期間各地方政府業規劃舉辦龍舟活動，請相關中央主管機關主動提醒地方政府掌握即時天氣警特報訊息，注意水上活動安全。

行政院提醒民眾豪雨預警時間較短，進行各項戶外活動時應隨時注意天氣預報，如非必要避免前往山區、河邊活動，並配合做好各項防災準備，以確保生命財產安全。

(中時 )