影〉運20完成首次重裝空投 共軍空降作戰巨大跨越

運-20大型運輸機已開始進行重裝空投試驗，這對運輸機空投作業是個重要里程碑。（圖／新華社）

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中時電子報
運20完成首次重裝空投(視頻／看看新聞）

製造運-20大型運輸機的中國航空工業集團發佈消息稱，運-20大型運輸機近日首次與空降兵部隊聯合開展空降空投訓練，其中很可能首次進行了重裝空投訓練，這對於運-20未來擔任空降兵運輸機來說，意義非常重大。

最近連續曝光的運-20大型運輸機陸續出廠列裝，軍事專家對它未來擔任多種任務平台有諸多期待。這篇由中國航空工業集團官方微博所發表題為「運-20能力驗證與試訓穩步推進」的消息稱，近日，運-20大型運輸機首次與空降兵部隊聯合開展空降空投訓練，這是中國空軍戰略投送能力、遠程空降作戰能力的又一次躍升。

早在上個月中共空軍就發佈了類似消息，但當時只提到運-20與空降兵部隊聯合開展空降空投訓練，從發布的照片與央視播出的畫面中顯示，主要是以空降傘兵訓練為主，沒有重裝空投的連續鏡頭。但此次航空工業發佈的圖片則清晰顯示了運-20進行重裝空投的畫面。這意味著運-20運輸機已完成基本重裝空投試驗。

據陸媒引述軍事專家杜文龍的話表示，最近運-20的消息特別多，之前包括人員和運-20的組合、人員空投，但重裝空投跟之前的人員與「小件傘投」相比這是一個里程碑式的事件，也是目前空投作戰的最高境界。

杜文龍指出，「小件連投」應該是各種作戰物資，特別是小型作戰物資的一種投放方式，重裝空投則是要把目前的像山地戰車、輕便迫擊炮或者其它的重武器通過空降的方式投送到地面，這對於空降兵與武器裝備形成作戰能力的週期縮短有重要作用，免得人空降下去以後找不著炮或找不著車以致集結時間太長。

也就是說，在最重、最大、最高效的武器裝備方面，空降兵的作戰行動已經有了一個很好的平台可以作為依托。而且還期待著今後重裝備不僅要進行空投，還要連投，而且還要有多架（運-20）包括大規模的這種空中作業。這樣無論是島上作戰或其他遠區域作戰，就有更更強的能力來適應各種複雜狀況，所以說是一個巨大的跨越。

(中時電子報)

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