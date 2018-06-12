第7屆雲台會在滇召開 深化雲台融合發展

2018年06月12日 20:40 中時電子報 綜合報導

2018年6月12日上午9時，第七屆雲台會正式在雲南省昆明市召開，來自海峽兩岸台商共計800餘人出席盛會，中國國民黨前主席洪秀柱女士、前副主席陳鎮湘先生、前經濟部長尹啟銘先生、前財政部長劉憶如女士、前臺北市副市長李永萍女士、台塑集團總裁王文淵先生、正葳精密工業(股)公司董事長郭台強先生、旺旺中時團副總裁王綽中先生等工商政經界重量級人士均出席開幕式，會議由雲南省副省長張國華先生主持，大陸甫上任的國台辦主任劉結一先生也受邀致辭，會議中除重申雲台會具兩岸交流、共存共榮的平臺外，來雲南考察、求學、旅遊、探親訪友的臺灣民眾人數已達到330余萬次，直航航班已經達到每週20班次以上，雲南居民赴台探親旅遊的人數也已高達25萬人次以上，七年來，圍繞在資訊產業、醫療健康、文化創意、旅遊觀光、生物製藥、特色農業、食品加工、服務貿易等產業開展全面的交流，為兩岸交流發展做出積極的貢獻；到目前為止，來雲南投資的台商，在雲南設立的企業已經有831家，投資金額達到12億美元，赴滇台商在中國改革開放經濟增速的紅利帶動下，都有相當程度的成長，成為深化雲台融合發展的最佳例證。本屆雲台會共簽約14個雲台合作專案，協定金額96億元人民幣，內容涉及綠色農業、生物醫藥與大健康、特色小鎮、旅遊文化等領域。

國民黨前主席洪秀柱女士致辭。

中國國台辦主任劉結一先生致辭。

兩岸產學媒體月臺 論述雲台交流與融合的願景

當天開幕式中，雲南省政府特別舉行 “海峽兩岸交流基地”頒發儀式，協助台商赴滇合作、投資興業的服務與指引。接下來大會還安排兩岸嘉賓在宏觀經濟、經貿、工業製造、文創與高新產業等產業融合發展的演講。正葳精密工業(股)公司董事長郭台強先生就富士康在大陸的佈局、轉型與在雲南的投資做了全面性的分析；前臺北市副市長李永萍女士分享臺灣的許多文創案例，包含農業、食品等一些文創IP的發展思路向雲南在地企業提出建議。旺旺中時集團副總裁王綽中先生以兩岸交流近20年的歷程來提醒台商，1992年臺灣GDP是中國大陸的一半，現在則不到1/10，中國大陸在改革開放、一帶一路的建設發展下已然成為世界強國，兩岸勢必為未來要走上共存共榮的合作才能帶動臺灣產業發展的

能量。

“海峽兩岸交流基地”授牌。

正葳精密工業(股)公司董事長郭台強先生發表演講。

旺旺中時集團副總裁王綽中先生。

雲台會產業合作對接 優化兩岸營商環境

本次雲台會共計安排22項精彩紛呈的活動，包含積極推進滇中新區雲南臺灣工業園、昆明石林臺灣農民創業園等平臺建設，加快雲台特色產業融合，重大台資專案落地。要進一步優化營商環境，持續推動雲台經貿合作，促進雲台經濟社會融合發展。從6月13日起共舉辦4場雲台產業交流合作對接會，分別是：6月13日--15日，在昆明舉辦雲台生物醫藥與大健康產業合作對接會、雲港臺人工智慧與大資料產業對接會、承接東部台企產業轉型升級對接會，在大理舉辦雲台現代農業發展暨美麗鄉村·特色小鎮建設合作對接會。另外還舉辦2場展覽活動，分別是：6月14日—20日南博會臺灣專題館，東盟台商精品館。最後則舉辦十大系列體驗交流拓展活動。即臺灣農特產品昆明展示周、首屆雲台青年學生創新創業邀請賽暨青年創客交流活動周、雲港澳臺青年雙創雲南活動周、雲台少數民族文化交流活動周、雲台工會職工文化交流活動周、雲台女企業家代表交流活動周、雲台抗戰文化交流暨臺灣退休軍公教團體雲南活動周、海外台商雲南行活動周、當代柴燒陶藝文化交流活動周、雲台新媒體交流創作活動周。

雲台合作項目簽約儀式。

據介紹，前六屆雲台會共計簽署161個雲台合作專案，協定金額1240億元人民幣，累計吸引了4200余名台商到雲南參訪交流、展銷商品和商洽合作。

(中時電子報)